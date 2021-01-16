От российского "Северного потока-2" отказалась третья компания за месяц: виной санкции США

Швейцарская компания Zurich Insurance Group AG решила отказаться от страхования российского проекта "Северный поток-2" в связи с риском попасть под американские санкции.

Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что эта компания потенциально могла стать объектом нового раунда санкций США против юридических лиц, предоставляющих услуги по страхованию и технической сертификации газопровода.

Журналисты указали, что Zurich стала уже третьей фирмой, которая на протяжении прошлого месяца решила выйти из "Северного потока-2" (после норвежской Det Norske Veritas Holding AS и датской Ramboll).

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект, который оценивается в 9,5 млрд евро, собираются достроить уже в 2021 году.

Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа и 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии заявили, что если в стране продлят локдаун, эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться,то необходимости достроить "Северный поток-2" может не быть.