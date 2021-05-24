США и Украина проиграли битву против "Северного потока-2" – Süddeutsche Zeitung
Администрация президента США Джо Байдена ясно дала понять, что приостанавливает сопротивление против "Северного потока-2", а теперь у нее другая цель. А именно – остановить отношения с ЕС и особенно с Германией.
Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung. Отмечается, что больше всего выиграла в этом не только Германия. Главный победитель в конфликте – глава Кремля Владимир Путин, который с самого начала критиковал санкции против миллиардного проекта "Газпрома".
Отказ США от жестких санкций отмечается в российских СМИ как триумф Путина и горькое поражение не только для США , но особенно для Украины. Государство долгое время было важнейшим транзитным инструментом для поставок российского газа в Европу. Украина потеряет миллиарды доходов от транзитного бизнеса, если РФ в будущем будет использовать трубопровод для перекачки газа напрямую в Германию.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 20 мая ответила на вопросы о том, почему правительство не делает большего для остановки трубопровода, встречным вопросом: "как правительство может остановить проект в другой стране, который уже был завершен на 95%, когда Байден вступил в должность?". Кроме того, в отчете для Конгресса госсекретарь США Энтони Блинкен прямо оправдывает отказ от карательных мер против Nord Stream 2 AG негативными последствиями, которые любой другой шаг имел бы для отношений с Германией и Европой.
Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина должна иметь запасной план на случай достройки РФ газопровода "Северный поток-2". Необходимо всегда иметь "План Б", и, зная северных соседей, – и "План С".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В споре о газопроводе "Северный поток-2" президент США Джо Байден, кажется, шел на примирение, но при этом преемник Трампа фактически "закручивает гайки". Между тем, американского президента неправильно поняли.
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил, что США не смогли нанести значительный ущерб проекту "Северный поток-2". При этом теперь они стремятся сохранить лицо, вводя против РФ очередные санкции.
В США в пятницу, 21 мая, ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с "Северным потоком-2". Под ограничения попали в общей сложности 13 кораблей РФ, участвующих в реализации проекта.