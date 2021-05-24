США и Украина проиграли битву против 'Северного потока-2' – Süddeutsche Zeitung

Администрация президента США Джо Байдена ясно дала понять, что приостанавливает сопротивление против "Северного потока-2", а теперь у нее другая цель. А именно – остановить отношения с ЕС и особенно с Германией.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung. Отмечается, что больше всего выиграла в этом не только Германия. Главный победитель в конфликте – глава Кремля Владимир Путин, который с самого начала критиковал санкции против миллиардного проекта "Газпрома".

Отказ США от жестких санкций отмечается в российских СМИ как триумф Путина и горькое поражение не только для США , но особенно для Украины. Государство долгое время было важнейшим транзитным инструментом для поставок российского газа в Европу. Украина потеряет миллиарды доходов от транзитного бизнеса, если РФ в будущем будет использовать трубопровод для перекачки газа напрямую в Германию.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 20 мая ответила на вопросы о том, почему правительство не делает большего для остановки трубопровода, встречным вопросом: "как правительство может остановить проект в другой стране, который уже был завершен на 95%, когда Байден вступил в должность?". Кроме того, в отчете для Конгресса госсекретарь США Энтони Блинкен прямо оправдывает отказ от карательных мер против Nord Stream 2 AG негативными последствиями, которые любой другой шаг имел бы для отношений с Германией и Европой.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина должна иметь запасной план на случай достройки РФ газопровода "Северный поток-2". Необходимо всегда иметь "План Б", и, зная северных соседей, – и "План С".

Как ранее писал OBOZREVATEL: