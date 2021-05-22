В Раде рассказали, что нужно делать Украине в случае достройки "Северного потока-2"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина должна иметь запасной план на случай достройки РФ газопровода "Северный поток-2". Необходимо всегда иметь "План Б", и, зная северных соседей, – и "План С".

Об этом он рассказал, выступая на одном из украинских телеканалов, сообщает "Перший діловий". В то же время он убежден, что первоочередная задача перед украинским правительством – не допустить завершения проекта.

Ранее парламент принял постановление с призывом к Палате Представителей и Сената Конгресса Соединенных Штатов 117-го созыва – в любой законный способ "полностью и необратимо остановить строительство трубопровода "Северный поток-2", распространив санкции на всех его участников.

Напомним, вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство ведет переговоры с США о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". При чем во время них речь также будет идти и о транзите российского газа по украинской ГТС.

Шольц считает, что сейчас чрезвычайно важно использовать нынешний момент для эффективной кооперации с США по комплексу вопросов.

Как ранее писал OBOZREVATEL: