В Раде рассказали, что нужно делать Украине в случае достройки "Северного потока-2"
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина должна иметь запасной план на случай достройки РФ газопровода "Северный поток-2". Необходимо всегда иметь "План Б", и, зная северных соседей, – и "План С".
Об этом он рассказал, выступая на одном из украинских телеканалов, сообщает "Перший діловий". В то же время он убежден, что первоочередная задача перед украинским правительством – не допустить завершения проекта.
Ранее парламент принял постановление с призывом к Палате Представителей и Сената Конгресса Соединенных Штатов 117-го созыва – в любой законный способ "полностью и необратимо остановить строительство трубопровода "Северный поток-2", распространив санкции на всех его участников.
Напомним, вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство ведет переговоры с США о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". При чем во время них речь также будет идти и о транзите российского газа по украинской ГТС.
Шольц считает, что сейчас чрезвычайно важно использовать нынешний момент для эффективной кооперации с США по комплексу вопросов.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что США не смогли нанести значительный ущерб проекту "Северный поток-2". При этом теперь они стремятся сохранить лицо, вводя против РФ очередные санкции.
Глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский считает "не совсем последовательной" позицию США касательно газопровода "Северный поток-2". Он отметил, что разделяет критику, которая в Вашингтоне высказана устно в адрес проекта.