Зеленский хочет гарантий после запуска "Северного потока-2": что предлагают и чем рискует Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что хочет видеть гарантии на 10-15 лет стабильного транзита газа через Украину в случае начала работы "Северного потока-2". Накануне во время общего брифинга на словах поддержала Зеленского и канцлер Германии Ангела Меркель, которая подчеркнула, что Украина и дальше должна оставаться транзитером газа.

О гарантиях нашего транзита переговоры идут давно, но партнеры ограничиваются лишь абстрактными публичными заявлениями. Какими должны быть эти гарантии, и сможем ли мы вообще на них рассчитывать – разбирался OBOZREVATEL.

Как сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники, правительство Германии уже разработало несколько вариантов компенсации для Украины, если она потеряет роль транзитера в случае запуска "Северного потока-2".

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В частности, это:

помощь в строительстве "зеленых" электростанций и сбыте этой электроэнергии;

инвестиции в модернизацию нашей ГТС;

сотрудничество в сфере исследований водорода.

Но эти предложения – не равноценны транзиту. Прибыль от транзита мы теряем уже сейчас, а возмещение предлагают лишь в отдаленной перспективе, отмечает руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович:

"Говорят о водородной энергетике, других вещах. Но они еще в западных экономиках не стали промышленными технологиями, которые показывали бы свою прибыльность и были масштабированы. Это большие промышленные проекты, но пилотные".

"Пока рано говорить, что уже в следующем году мы можем получить большой коммерческий водородный проект. Это вопрос развития технологий в ближайшие 5-10 лет", – говорит Ницович.

Базисом для гарантий транзита через Украину могло бы стать исполнение европейской стороной Третьего энергетического пакета директив и регламентов ЕС, который ограничивает монополию на рынках газа и электричества. Согласно нему, такие монополисты, как "Газпром" могут использовать лишь 50% мощности каждого из каналов поставки газа в Европу. Остальные 50% должны быть зарезервированы для других поставщиков. Если бы эта директива исполнялась, транзит нашей ГТС не только бы сохранился, но мог бы и удвоиться относительно тех показателей, что есть сейчас.

Но этот пакет не заменяет собой договора, в котором должны быть прописаны гарантии транзита для Украины. Заключать такие договора напрямую с Россией – рискованно. Необходима третья сторона в качестве гаранта.

"Это должна быть некая зафиксированная договоренность, – утверждает Ницович, – как в 2014-2015 годах были договоренности о поставках российского газа по условиям, которые отличались от условий контракта 2009-го года – так называемые зимний и летний "пакеты". Это была многосторонняя договоренность, где был активно вовлечен ЕС".

Эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар предлагает ряд четких условий, которые могла бы прописать Украина в таком договоре, чтобы обезопасить себя от потерь:

объемы транзита должны быть установлены не меньше, чем сейчас – 40 млрд кубометров в год;

гарантии сохранения транзита должны быть установлены на 50 лет. Именно такой жизненный цикл предусматривают для "Северного потока-2";

в случае невозможности или нежелания российской стороны использовать украинскую ГТС в обозначенных объемах, она должна обеспечить доступ к транспортировке через Украину газа из центральной Азии;

если же Россия не будет исполнять условия, изложенные выше, или же вообще будет препятствовать транзиту через Украину, то немецкая или европейская сторона в течение обозначенного цикла должна выплачивать украинской стороне соответствующие компенсации. По нынешнему объему транзита – это не менее 1,5 млрд долл в год, плюс те непрямые расходы, которые понесет Украина в случае прекращения транзитной функции ГТС.

"Такие механизмы гарантий, где была бы зафиксирована ответственность немецкой стороны, где были бы прописаны объемы и суммы, гипотетически могли бы работать", – подытожил Гончар. Но соглашаться на такие гарантии партнеры не спешат.

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев предлагает и другой вариант гарантий – ввести в состав собственников нашей ГТС иностранцев: американцев, немцев или французов. Во-первых, они будут заинтересованы в транзите, во-вторых сама ГТС будет под своеобразной "защитой".

"Если они будут в числе собственников, любая диверсия, любое движение на магистральном трубопроводе будет диверсией против Германии, Франции или США, будет угрожать бизнесу стран, которые являются участниками этого проекта", – подчеркивает Рябцев.

В возможность получения Украиной реальных гарантий сохранения транзита от партнеров эксперты верят мало. "К основному гаранту, России, доверия нет никакого, – говорит Гончар. – Чтобы они ни обещали и ни говорили, таким гарантиям мы доверять не можем. Другой гарант, Германия, также особого доверия не вызывает. Ведь разговоры о гарантиях ведут давно, но без каких-либо конкретных цифр и механизмов. Если бы не американские санкции против "Северного потока-2", эти гарантии были бы хуже, чем в Будапештском меморандуме".

В свою очередь Рябцев подчеркивает, что проект "Северный поток-2" – частный. В него не вложены деньги ни из бюджета ЕС, ни из бюджета какой-либо страны Союза, потому и ничего гарантировать нам они не могут.

По мнению Ницовича, даже в случае получения гарантий на бумаге, это не дает нам уверенности в том, что они будут сохранены. Ведь Россия для достижения политических целей (в этом случае – лишения Украины транзита), может идти на шаги, которые выходят за рамки закона.

"Даже в случае гарантий мы не можем избежать таких сценариев, как в Туркменистане, когда внезапно взрывались газопроводы и под видом форс-мажора прекращались поставки. От такого сценария никто не застрахован", – говорит эксперт.

В то же время Рябцев такую вероятность отрицает и уверен, что российской стороне необходимо наличие газовой трубы в Украине:

"Это нужно и России, и странам ЕС. Представьте себе, идет техобслуживание "Северного потока-1", "Северного потока-2", "Ямал – Западная Европа", или "Турецкого потока", а газ все равно нужно пускать. Через что его пускать? Не цистернами же возить. Нужна работающая труба. И Украина будет предоставлять такую возможность".

Как бы там ни было, несмотря на все договоренности, лучшей гарантией сохранения транзита для Украины будет прекращение строительства "Северного потока-2". Это дало бы нам уверенность в том, что наши услуги по транзиту, которые мы предоставляем всем игрокам на равных рыночных условиях, будут востребованы и дальше в той же мере, как и раньше. Уже сейчас понятно, что президент РФ Владимир Путин практически смог добиться завершения своего главного проекта многих лет – трубопровода, который избавит Россию от зависимости от украинской ГТС.