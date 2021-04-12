США готовятся остановить "Северный поток-2": окончательное решение за Байденом

Министерство юстиции США утвердило два пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Ограничения могут быть представлены Конгрессу уже в мае, а окончательное решение о том, кто войдет в санкционный список, будет принимать лично президент Джо Байден. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

По данным СМИ, завизированные списки затрагивают компанию-оператора Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига. Если санкции действительно применят против компании-оператора, работы продолжить не смогут.

"Судя по намерениям администрации США, они собираются добиться остановки строительства "Северного потока-2". Но у них также идут переговоры с Германией по поводу того, действительно ли до конца остановить этот проект, или дать ему достроится, но с определенными условиями и гарантиями для Украины по объемам транзита через ГТС. Нужно дождаться результатов переговоров, чтобы понимать, будут ли штаты идти до конца, чтобы остановить это строительство", – заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак

В то же время советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин выражал уверенность, что строительство с высокой вероятностью будет остановлено.

"Я бы сказал, что на сегодня вероятность остановки этого проекта очень высока. Пока работа не остановлена, вероятность таких санкций приближается к 100%. Потому мы считаем, что этот газопровод не достроят", – резюмировал Гламаздин.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивался в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются их модернизацией для достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства смягчит санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".