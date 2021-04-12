США готуються зупинити "Північний потік-2": остаточне рішення за Байденом
Міністерство юстиції США затвердило два пакети санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Обмеження можуть бути представлені Конгресу вже в травні, а остаточне рішення про те, хто ввійде до списку санкцій, буде ухвалювати особисто президент Джо Байден. Про це йдеться в публікації OBOZREVATEL.
За даними ЗМІ, завізовані списки зачіпають компанію-оператора Nord Stream 2 AG і її очільника Матіаса Варніга. Якщо санкції дійсно застосують проти компанії-оператора, роботи продовжити не зможуть.
"Судячи з намірів адміністрації США, вони збираються дмогтися зупинки будівництва "Північного потоку-2". Але у них також ідуть переговори з Німеччиною щодо того, чи дійсно до кінця зупинити цей проєкт, чи дати йому добудуватися, але з певними умовами та запобіжними заходами для України щодо обсягів транзиту через ГТС. Потрібно дочекатися результатів переговорів, аби розуміти, чи будуть Штати йти до кінця, щоб зупинити це будівництво", – заявив глава Комітету економістів України Андрій Новак
Водночас радник глави правління НАК "Нафтогаз України" Вадим Гламаздін висловлював упевненість, що будівництво з високою вірогідністю буде зупинено.
"Я б сказав, що на сьогодні ймовірність зупинки цього проєкту дуже висока. Поки роботу не зупинено, ймовірність таких санкцій наближається до 100%. Тому ми вважаємо, що цей газопровід не добудують", – підсумував Гламаздін.
Що відомо про російський газопровід
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінювався в 9,5 млрд. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Україна, Польща, країни Балтії та США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із суднами.
Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.
Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому зазначено, що під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, що повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.
Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". До того ж надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.
Також уряд США готує нові списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проєктом "Північний потік-2".
США попередили Німеччину, що введуть санкції проти російського судна, яке добудовує газопровід "Північний потік-2". Крім того, і самі німці намагаються зупинити запуск "труби". Відразу кілька природоохоронних організацій, серед яких Deutsche Umwelthilfe, намагаються оскаржити дозвіл на завершення будівництва.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що противники будівництва "Північного потоку-2" намагаються змусити Росію заплатити за події в Україні.