Строительство "Северного потока-2" может остановиться: какой удар по "главному проекту Путина" готовят США

Министерство юстиции США уже утвердило два пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Они могут быть представлены Конгрессу уже в мае, а окончательное решение о том, кто войдет в санкционный список, будет принимать лично президент Джо Байден.

Чем грозят газопроводу новые санкции США – разбирался OBOZREVATEL.

Оператор проекта "Северный поток-2" швейцарская компания Nord Stream 2 AG по состоянию на 31 марта оценила готовность газопровода на 95%. По их информации, уложено 2 339 км из 2 460 км. Доделать осталось 121 км труб, примерно 5%.

В последнее время укладка продолжается не так быстро, как планировала российская сторона. Работы регулярно приостанавливают из-за неблагоприятных погодных условий. Последний простой случился с 4 до 8 апреля. А суммарный простой суден, которые строят "Северный поток-2", приблизился уже к трем неделям.

Но в США уже пригрозили полностью остановить строительство новыми санкциями. А также администрация президента Джо Байдена решила назначить спецпредставителя, который будет отвечать за переговоры о прекращении строительства газопровода. По неофициальным данным, эту должность предложили экс-спецпосланнику США по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну. Но он пока согласия не дал.

Первая волна санкций США касательно "Северного потока-2" вступила в силу в конце декабря 2019-го. Из-за этого строительство прекратилось более чем на год. Многие иностранные компании покинули проект, но два месяца назад работы опять стартовали в обход санкций. Преимущественно силами двух российских трубоукладчиков: "Фортуна" и "Академик Черский".

Как сообщает газета Politico со ссылкой на источник в администрации США, американский Минюст уже утвердил два пакета санкций против "Северного потока-2", но их содержание пока не раскрыто. По данным издания, завизированные списки затрагивают компанию-оператора Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига. Если санкции действительно применят против компании-оператора, работы продолжить не смогут.

Эти пакеты санкций представят Конгрессу уже в мае. В данный момент неизвестно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг. Решение будет принимать лично президент США Джо Байден.

"Судя по намерениям администрации США, они собираются добиться остановки строительства "Северного потока-2". – говорит глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. – Но у них также идут переговоры с Германией по поводу того, действительно ли до конца остановить этот проект, или дать ему достроится, но с определенными условиями и гарантиями для Украины по объемам транзита через ГТС. Нужно дождаться результатов переговоров, чтобы понимать, будут ли штаты идти до конца, чтобы остановить это строительство".

В то же время, советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин ранее в интервью OBOZREVATEL выражал уверенность, что строительство с высокой вероятностью будет остановлено.

"Я бы сказал, что на сегодня вероятность остановки этого проекта очень высока. Пока работа не остановлена, вероятность таких санкций приближается к 100%. Потому мы считаем, что этот газопровод не достроят", - подытожил Гламаздин.

Остановка "Северного потока-2" – огромный удар по экономике России. По данным российского Института национальной энергетики, из 9,5 млрд евро, которые планировали потратить на проект, в него вложили уже 5 млрд евро. Если строительство остановят – эти деньги останутся фактически "похоронены" на дне моря.

В ожидании санкций со средины марта российский рубль уже начал ослабляться по отношению к доллару и евро. А их оглашение станет дополнительным ударом для российской валюты.

Потому эксперты уверены, санкции против "Северного потока-2" – один из наиболее эффективных методов влияния на Россию в целом.

"Отдельные санкции против людей – это действенная вещь, но они не трогают Россию, как такую. – говорит Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Это создает некие неприятности, но не бьет по экономике. А вот экономические санкции – затрагивают всю страну. "Северный поток-2" – тоже затрагивает всю страну. Потому с моей точки зрения именно такие санкции наиболее действенные".

Напомним:

"Северный поток-2" – газотранспортная система, которая проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Против этого строительства активно выступают Украина, Польша, страны Балтии и США. Они считают, что из-за этого проекта Европа может впасть в зависимость от российского газа, а для Киева это может спровоцировать и потерю прибыли от транзита в размере 3 миллиардов долларов ежегодно.

Несмотря на то, что Россия уверяет, якобы достройке проекта ничего не может помешать – на самом деле "ключ" от "Северного потока-2" сейчас лежит в Вашингтоне. Пока США сдерживает от решительных действий желание наладить отношения с Германией, с которой окончательно испортились контакты при прошлом президенте Дональде Трампе. Но в то же время, заявления официального Вашингтона достаточно однозначны, там "Северный поток-2" считают "плохой идеей". Из-за санкций проект уже покинули сертификационные и страховые компании. Если же под санкции попадет и компания-оператор, шансы запустить "Северный поток-2" приблизятся к нулю.