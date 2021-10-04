Сотни заробитчан из Украины стали нелегалами в Польше

Правоохранительные органы в Польше разоблачили компанию, которая нелегально устраивала на работу заробитчан из Украины, Грузии, Беларуси и Молдовы. Причем именно украинских трудовых мигрантов было больше всего – 266, а также разоблачили 24 грузинских заробитчан, 8 – из Беларуси и одного из Молдовы.

Компания будет привлечена к суду и заплатит штраф 30 тыс. злотых (195 тыс. грн). Об этом сообщает издание inPoland.

Заробитчане работали в городах Вармия и Мазур. При этом их работодатель не подал информацию в соответствующие госорганы. В Европе действуют серьезные правила для нелегалов. Их могут арестовать и запретить въезд. Все же это не пугает некоторых украинских граждан выезжать за рубеж и работать нелегально.

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Сколько украинцев работает за рубежом и много ли нелегалов?

По мнению экспертов, общая сумма украинских заробитчан, которые нынче трудятся за рубежом, составляет от 3 до 5 млн. Подобные цифры также приводил министр экономики Алексей Любченко. По его словам, страну ежегодно покидают от 2 до 3 млн граждан, а средний возраст составляет 30-40 лет.

Из общего количества заробитчан примерно половина работает нелегально. Как рассказал глава Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник для УНН, соотношение легальных и нелегальных сотрудников в первую очередь зависит от конкретного государства.

Например, в Польше более 60% украинцев работают официально. Для сравнения, в Германии 90% украинских граждан работают нелегально.

депортация со страны;

штраф (в ЕС он составит несколько тысяч евро);

экстрадиция (арест и передача одним государством другому);

запрет на въезд в страну сроком на 3-5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 40% граждан хотели бы переехать в другую страну на постоянное место жительства. Ключевая причина – предложения по интересной и прибыльной работе. Например, в Финляндии украинцы могут получать зарплату от 94 тыс. грн, в Германии –от 58 тыс. грн. 54% граждан не готовы уехать и 6% еще не определились.