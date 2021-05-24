'Слуги народа' решили упростить регулирование трудовых отношений: эксперты предупредили о проблемах

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5371 (разработан народными депутатами от фракции "Слуга народа"), который должен "подарить" бизнесу упрощение регулирования трудовых отношений. Однако документ может разрушить системную отрасль трудового права.

На этот раз – за счет введения "договорного режима регулирования трудовых отношений", при котором все условия труда будут определяться трудовым договором, а не законодательством о труде. Об этом сообщает zn.ua.

Сферу действия закона предлагается распространить на субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с количеством работников до 250 человек, кроме трудовых отношений между работниками и работодателями, являющимися юрлицами публичного права. А также на работников, зарабатывающих более восьми минимальных заработных плат в месяц.

Член правления Национальной ассоциации антикоррупционного комплаенса Роман Гекалюк указывает на отсутствие четких критериев определения принадлежности к кругу юридических лиц публичного права. Даже неполная информация позволяет сделать вывод, что в сфере действия трудового законодательства предлагается оставить только работников крупных предприятий, которые сегодня в Украине составляют меньшинство от всех занятых.

Законопроект №5371, а также альтернативный №5371-1 предусматривают изменения в порядке заключения срочного трудового договора и прохождения испытания при приеме на работу, предоставления работодателем информации работнику об условиях трудового договора (режим работы и время отдыха, отпуска и т.д.), обеспечения безопасных условий труда и прав профсоюзов.

В частности, для предприятий МСП предлагается ввести неограниченное право работодателя в любой период уволить работника с выплатой компенсации в размере не менее трех минимальных заработных плат, устанавливать в трудовом договоре дополнительные (не предусмотренные законодательством) основания для его прекращения, а заработную плату выплачивать один раз в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, зарплаты украинцев в 2021 году будут расти, но ситуация с безработицей в стране не изменится. При этом, как уточняет бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, динамика роста зарплат не будет сильно отличаться от предыдущих лет.