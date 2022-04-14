Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали в России: что известно

Корпорация Monotype, которая владеет шрифтами Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, заблокировала доступ к своим каталогам в России. Скачать эти шрифты из РФ больше нельзя. Не исключено, что компания полностью запретит использование этих шрифтов в РФ.

Об этом сообщили в российской IT-компании, пишут "Ведомости". Информацию проверили российские журналисты, и она подтвердилась. Сайт Monotype доступен пользователям из РФ, но при переходе в библиотеку отображается сообщение о запрете доступа.

"Это не запрет на использование шрифтов российскими пользователями, но он возможен в будущем. Библиотека шрифтов недоступна с 11 апреля, но уведомлений об этом IT-компании не получали", – отмечает издание.

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Ограничение повлияет на любой бизнес, который так или иначе работает с текстами. Ведь, чтобы использовать шрифты в коммерческой деятельности, на них нужно купить лицензию.

А в случае, если будет введен полный запрет на использование, проблемы могут возникнуть и госструктрур. Дело в том, что именно Times New Roman и Arial предусмотрены госстандартом для документов.

Times New Roman создан еще в 1932 году. Коммерческое использование шрифта начало с 1933 года. Microsoft начал использовать Times New Roman как основной шрифт с засечками еще в версии Windows 3.1. Times New Roman был устоявшимся шрифтом в Microsoft Office вплоть до Microsoft Office 2007, где его заменил шрифт Calibri.

Arial был создан на 50 лет позднее – в 1982 году. Его особенность – простые формы без засечек. Шрифт также получил широкое распространение, благодаря распространению с Microsoft Windows 3.1.

Пока что шрифты Monotype доступны российским пользователям в пакете Microsoft Office. Однако и Microsoft в начале марта объявила о приостановке продаж в России. То есть, когда лицензии истекут, легальных шрифтов от Monotype в РФ не останется.

Эксперты считают, что ограничение доступа к шрифтам Monotype может привести к тому, что их использование станет невозможным. Но российское законодательство допускает принудительное лицензирование для "защиты интересов государства и общества". То есть, помимо самолетов и чужих предприятий, Россия, вероятно, будет красть на государственном уровне еще и шрифты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее технологический гигант Microsoft отключил свои продукты для российского интернет-холдинга VK Group (бывш. Mail.ru Group). Это привело к проблемам работы почтового сервиса Mail.ru. У его пользователей, например, не просматриваются файлы, которые прикреплены к письмам.

Также в России из-за санкций и блокировок задумались о возвращении ICQ. Этот мессенджер был популярен в 2000-х годах.