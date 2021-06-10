Шмыгаль пригрозил России новым арбитражем за отказ от транзита газа через Украину

Украина готова подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита газа через территорию страны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Российский монополист "Газпром" обязан поставлять газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. Об этом Шмыгаль сообщил в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, россияне обязались прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую газотранспортную систему. Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по трубе.

"В случае невыполнения контракта Украина обратится в арбитраж… Если так случится, то мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать", – резюмировал Шмыгаль.

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Источники в "Нафтогазе" отмечают, что сумма нового иска составит 7,2 млрд долларов. Также компания сможет вернуться к отозванным претензиям к России на 12,2 млрд долларов.

Напомним, 30 декабря 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольному комитету.

Также Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет. Первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-советница председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль заявила, что решить судьбу газопровода "Северный поток-2" могут будущие встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

Путин рассчитывает, что со временем поставки российского газа в Европу будут расти. Поэтому транзит через Украину ему понадобится даже после запуска "Северного потока-2".