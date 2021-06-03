Украина хочет присоединиться к переговорам США и Германии по "Северному потоку-2"
Украина хочет участвовать в переговорах между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2". Правительство 2 июня выразило соответствующую просьбу к немецким властям.
Об этом написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter. "Еще во вторник украинская сторона выразила соответствующую просьбу к правительству ФРГ. Было бы абсолютной катастрофой, прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном – за счет Украины", – сообщил он.
Мельник также добавил, что "Северный поток-2" – удар в самое сердце Украины", как с точки зрения экономики, так и безопасности. "Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса", – отметил посол.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия может продолжить транзит природного газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2". При этом Украине нужно модернизировать свои трубопроводы.
"России необходимо понять, планирует ли Киев модернизировать свои трубопроводы, чтобы иметь возможность выбирать между различными вариантами", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что средства, которые будет получать РФ от "Северного потока-2", пойдут не на реформы, инвестиции и торговлю, а на ракеты, танки и корабли.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и конгрессная делегация США в лице сенатора Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи обсудили вопросы безопасности и сотрудничество в энергетической отрасли. Премьер призвал использовать все имеющиеся инструменты, дабы не допустить снятия санкций с "Северного потока-2".