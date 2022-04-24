Shell начала процесс выхода из российского проекта "Сахалин-2": что известно

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell начала процесс выхода из крупнейшего российского энергопроекта "Сахалин-2". Группа ведет переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении.

Shell теряет около $5 млрд из-за закрытия бизнеса в России, который последовал после нападения страны-террориста на Украину. Об этом сообщает Financial Times.

Энергокомпания ищет пути компенсации хотя бы части утраченной суммы. Активы Shell готовы купить китайские компании Cnooc, CNPC и Sinopec. При этом пока нельзя утверждать точно, что соглашение между группой и китайскими компаниями будет заключено, поскольку она все еще открыта для переговоров с другими потенциальными покупателями за пределами КНР.

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"Сахалин-2" – это крупнейший в мире проект разработки нефтегазовых месторождений. Он включает в себя строительство и эксплуатацию технологических объектов мирового уровня для добычи и экспорта сырой нефти и природного газа, а также завод по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Это крупнейший в стране-террористе проект на основе частных инвестиций. Оператор – компания "Сахалин Энерджи". Ее акционеры:

"Газпром" (50% акций + 1 акция);

Shell (27,5% акций – 1 акция);

Mitsui Group (12,5% акций);

Mitsubishi (10% акций).

Ранее в Shell объяснили покупку российской нефти необходимостью загрузить производственные мощности. При этом часть доходов от переработки пообещали направить в помощь населению Украины.

"Вчера мы приняли сложное решение о покупке груза российской сырой нефти. Наши нефтеперерабатывающие заводы производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми каждый день пользуются люди", – сообщает пресс-служба Shell в Twitter.

В компании также указали, что поражены войной в Украине и намерены выйти из партнерств с компаниями российского монополиста "Газпром". Помимо этого, планируют сократить использование нефти из РФ, когда альтернативная нефть станет доступна для закупки.

OBOZREVATEL сообщал о том, что Shell смешивает российское топливо с тем, которое произвели в ЕС. Это позволяет не сообщать, что дизельное топливо из России, но при этом продолжать его реализовывать.