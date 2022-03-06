Shell пообещал передать доходы от закупки российской нефти на помощь Украине

В британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell объяснили покупку российской нефти необходимостью загрузить производственные мощности. При этом часть доходов от переработки пообещали направить в помощь населению Украины.

"Вчера мы приняли сложное решение о покупке груза российской сырой нефти. Наши нефтеперерабатывающие заводы производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми каждый день пользуются люди", – сообщает пресс-служба Shell в Twitter.

В компании также указали, что поражены войной в Украине и намерены выйти из партнерств с компаниями российского монополиста "Газпром". Помимо этого, планируют сократить использование нефти из РФ, когда альтернативная нефть станет доступна для закупки.

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В Shell обязались часть прибыли за переработку российской нефти направить в фонд, средства из которого переведут для помощи населению нашего государства.

Ранее Совет директоров Shell отказался от всех совместных проектов с "Газпромом". В частности, речь идет 27,5% акций завода по производству сжиженного газа "Сахалин-2", 50% Salym Petroleum Development и Гыданское энергетическое предприятие.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании. "Мы шокированы гибелью людей в Украине и бессмысленным актом военной агрессии, которая угрожает европейской безопасности", – заявил генеральный директор Shell Бен ван Берден.