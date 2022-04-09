Shell использует схемы и продает российское топливо: Bloomberg разоблачили крупнейшую компанию

Крупнейшая в Европе нефтяная компания Shell Plc смешивает российское топливо с тем, которое произвели в ЕС. Это позволяет не сообщать, что дизельное топливо из России, но при этом продолжать его реализовывать.

Об этом говорится в материале Bloomberg. Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые нефтяные компании и трейдеры используют для обеспечения поставок российских энергоносителей в Европу.

Европа воздержалась от применения каких-либо ограничений или штрафов к покупке российской нефти, газа или угля, продажа новой смеси является совершенно законной. Если бы Shell и другие следовали европейским правилам буквально, они могли бы покупать грузы 100-процентного российского происхождения.

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Но смешивание – это удобный инструмент для компаний, чтобы публично говорить одно (постепенно отказываться от российских молекул) и делать другое (покупать много российских молекул). В случае с Shell компания внесла поправки в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить смешение с Россией.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Совет директор крупнейшей мировой нефтегазовой компании Shell отказался от всех совместных проектов с российским "Газпромом". В частности, речь идет 27,5% акций завода по производству сжиженного газа "Сахалин-2", 50% Salym Petroleum Development и Гыданское энергетическое предприятие. Кроме того, Shell откажется от участия в "Северном потоке-2".