'Северный поток-2' – губителен для Украины, – госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" – это продвижение российских интересов в Европе и угроза для Украины, Польши и других государств.

Об этом сообщает BBC News Украина. "Байден четко заявлял –газопровод – это плохая идея. Он продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил в отношении энергетической безопасности – не быть зависимыми от одной страны, в данном случае России. И, конечно, это является губительным для Украины, Польши и других европейских государств", – заявил Блинкен.

Также он рассказал о перспективах встречи между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным и того, как сам госсекретарь оценивает личность лидера РФ. "Мы сосредоточены не на Владимире Путине или любом другом лице, а на действиях России. Как четко заявил президент Байден, если Россия продолжит действовать агрессивно и необдуманно, как это было с кибератакой Solar Winds, как это было с вмешательством в наши выборы, как это было с тем, что произошло с Навальным – тогда мы будем отвечать", –добавил Блинкен.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Он заявил, что американское правительство решительно выступает против газопровода "Северный поток-2".

Маас отметил важность координации повестки дня НАТО на период до 2030-го, вывода войск из Афганистана и поддержки Украины перед лицом агрессии РФ.

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