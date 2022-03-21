Сеть "Сильпо" закрыла 22 супермаркета: список адресов

Сеть супермаркетов "Сильпо" с 21 марта закрыла 22 супермаркета в Киеве, 8 в Киевской области и 2 – в Черниговской. Магазины закрываются временно.

"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – говорится в официальном заявлении компании.

Адреса закрывшихся магазинов

Киев

Антоновича, 165

Булгакова, 11

Вышгородская, 21

Героев Сталинграда пр-т, 8А

Дорогожицкая, 2

Жилянская, 107

Западынская, 15А

Коновальца, 26А

Магнитогорская, 1А

Видео дня

Малиновского, 34

Маяковского пр-т, 43/2

Милославская, 10А

Минский пр-т, 4А

Оболонский пр-т, 1Б

Оболонский пр-т, 36Б

Оленивская, 3

Воздухофлотский пр-т, 66

Радужная, 8 (закрыто с 20/03)

Скляренко, 17

Срибнокильская, 3Г

Чоколовский б-р, 8

Шептицкого, 4А

Киевская область

Борисполь – Киевский шлях, 67

Бровары – Киевская, 156

Васильков – Грушевского, 19

Вита-Почтовая – Звенигородская, 200Д

Славутич – Привокзальная, 5

Софиевская Борщаговка – Киевская, 1/102; Небесной Сотни пр-т, 24/83

Чернигов и область

Защитников, 9

Остер – Хмельницкого, 54.

В то же время на этих территориях продолжают работать 115 супермаркетов. Их список можно узнать по ссылке .

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в России опустели полки супермаркетов. В соцсетях россияне показывают фотографии пустых полках, где раньше продавали крупы, средства гигиены и других продукты.

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