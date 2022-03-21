Сеть "Сильпо" закрыла 22 супермаркета: список адресов
Сеть супермаркетов "Сильпо" с 21 марта закрыла 22 супермаркета в Киеве, 8 в Киевской области и 2 – в Черниговской. Магазины закрываются временно.
"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – говорится в официальном заявлении компании.
Адреса закрывшихся магазинов
Киев
Антоновича, 165
Булгакова, 11
Вышгородская, 21
Героев Сталинграда пр-т, 8А
Дорогожицкая, 2
Жилянская, 107
Западынская, 15А
Коновальца, 26А
Магнитогорская, 1А
Малиновского, 34
Маяковского пр-т, 43/2
Милославская, 10А
Минский пр-т, 4А
Оболонский пр-т, 1Б
Оболонский пр-т, 36Б
Оленивская, 3
Воздухофлотский пр-т, 66
Радужная, 8 (закрыто с 20/03)
Скляренко, 17
Срибнокильская, 3Г
Чоколовский б-р, 8
Шептицкого, 4А
Киевская область
Борисполь – Киевский шлях, 67
Бровары – Киевская, 156
Васильков – Грушевского, 19
Вита-Почтовая – Звенигородская, 200Д
Славутич – Привокзальная, 5
Софиевская Борщаговка – Киевская, 1/102; Небесной Сотни пр-т, 24/83
Чернигов и область
Защитников, 9
Остер – Хмельницкого, 54.
В то же время на этих территориях продолжают работать 115 супермаркетов. Их список можно узнать по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в России опустели полки супермаркетов. В соцсетях россияне показывают фотографии пустых полках, где раньше продавали крупы, средства гигиены и других продукты.
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