"Экономика упала ниже плинтуса": россияне жалуются на пустые полки в супермаркетах

В России опустели полки супермаркетов. В соцсетях россияне показывают фотографии пустых полках, где раньше продавали крупы, средства гигиены и других продукты.

Фотографии опубликовали в одном из самых крупных сообществ Москвы в ВКонтакте. Кроме того, как пишут сами россияне, по всей стране закрывают супермаркеты. "Прошелся по городу – 2 "Магнита" (российские супермаркеты, – ред). Просто закрыты не на ремонт и – 1 "Пятерочка" (сеть супермаркетов). При этом за день до этого из одного магазина спешно грузили всю продукцию в коробки и куда-то увозили", – жалуется россиянин.

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"Страна в большой яме, экономика упала ниже плинтуса", – жалуется Дибиров Шамиль. "Ничего, скоро деньги закончатся и полки будут полные", – добавляет Юлия Китиченко

"Конечно ощущаю, каждый день переоценка, каждый день новые ценники клеить в аптеке", – пишет Маргарита Бородина.

В России в супермаркетах к дефициту сахара и средств личной гигиены также добавилась нехватка соков и молока. Поставки срываются из-за нехватки тары для хранения продукции.

Об этом сообщает российское издание "Ведомости". Пока нет критических сложностей с поставками гибкой упаковки, но если иностранные владельцы производств в России остановят заводы, то могут возникнуть проблемы и с ними, считает исполнительный директор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко.

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