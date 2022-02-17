Сенниченко – больше не глава ФГИ: чиновника уволили со второй попытки

Глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко покинул свою должность. Его отставку со второй попытки одобрили депутаты Верховной Рады. Для этого руководителю ФГИ в конце января пришлось написать повторное заявление об отставке. Первое заявление лежало в Раде еще с ноября 2021-го.

Решение об отставке Сенниченко в парламенте рассмотрели 17 февраля. За увольнение проголосовали 318 народных депутатов (результаты поименного голосования смотрите ниже), свидетельствует трансляция заседания в YouTube.

В первый раз депутаты голосовали за отставку главы ФГИ 27 января. Тогда для принятие решения "слугам народа" не хватило трех голосов. При этом сразу после голосования депутаты пожаловались на несработавшие кнопки. Чтобы ускорить повторное голосование за свою отставку Сенниченко написал второе заявление. Но в тот же день повторное голосование не состоялось, а потом Рада ушла на карантин.

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В целом Сенниченко возглавлял ФГИ более двух лет, с 19 сентября 2019 года. В ноябре 2021-го он объяснял, что планировал пробыть в должности именно два года.

"В своем первом интервью в должности в 2019 году я заявил, что считаю срок в два года достаточным, чтобы построить систему и процессы в Фонде и создать устойчивый институт. Это удалось: сейчас Фонд – стабильный и прозрачный орган, работающий на пользу гражданам и государству", – отмечал Сенниченко.

"Отставка – это мое личное желание и мои планы", – также говорил Сенниченко в ноябре. О том, что это увольнение добровольное, заявлял и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако неофициально отставку Сенниченко связывали с приватизацией "Первого киевского машиностроительного завода" (бывший "Большевик"), дело о которой сейчас расследует ГБР. Критики считают, что госпредприятие продали слишком дешево, а конкурс был якобы проведен "под одного участника".

Также упоминалось о недовольстве политиков приватизацией в целом. Если говорить об официальных цифрах, то план приватизации действительно был фактически провален. В 2021 году план бюджетных поступлений от приватизации был установлен на уровне 12 млрд грн, а привлечь удалось лишь 5,1 млрд грн.

Хоть это и рекорд за последние 10 лет (как подчеркивает сам Сенниченко), такой показатель явно не дотягивает до планового. Одной из причин "проседания" стал запрет на "большую приватизацию" из-за карантина. Его ввели в сентябре 2020 года, однако сняли уже в марте 2021-го.

Еще одна частая претензия к ФГИ "времен Сенниченко" – неэффективное управление "Одесским припортовым заводом" (ОПЗ). Предприятие работает по давальческому контракту и периодически приостанавливает работу. Также ОПЗ обязан выплачивать долги, сумма которых превышает 11 млрд грн.

Попытки выставить ОПЗ на приватизации предпринимались в 2016 и 2018 годах. Обе оказались неудачными, а при Сенниченко попыток провести продажу повторно уже не было, несмотря на готовность предприятия к приватизации.

Сам Сенниченко на прощальной пресс-конференции (тоже в ноябре) упрекнул народных депутатов в том, что те "не смогли или не захотели" принять решение о продаже ОПЗ, а также "Центрэнерго" и других крупных госпредприятий через систему ProZorro.

К слову, каденция Сенниченко в ФГИ также отметилась регулярным разоблачением взяточников. Например, в январе 2020 года были задержаны лица, которые предлагали лично Сенниченко 5 млн долл. за назначение "своего" директора "Одесского припортового завода".

Также Сенниченко предлагали 800 тыс. долл. за два назначения и продолжение действия договора между госпредприятием и частной фирмой. Еще 100 тыс. долл. Сенниченко предлагал экс-чиновник "Николаевэнерго", который хотел стать руководителем этого предприятия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, несмотря на скандалы вокруг конкурса, в госбюджет Украины поступило почти 1,5 млрд грн от приватизации завода "Большевик". Также инвестор обязался погасить все долги предприятия, составляющие более 500 млн грн.