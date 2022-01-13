Все акции завода "Большевик" арестовали после приватизации

Суд арестовал 100% акций приватизированного Первого киевского машиностроительного завода (экс-"Большевик"). Арест наложен в рамках уголовного дела о возможных злоупотреблениях чиновников во время продажи завода. Акции завода считаются вещественным доказательством в этом деле.

Об этом 13 января сообщили в Госбюро расследований (ГБР). Следственный судья принял решение 11 января, отмечают в ГБР. Следствие продолжается, окончательных результатов расследования еще нет.

"Следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода по государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам", – отмечается в сообщении.

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В ходе расследования провели экспертизу, которая установила: отчет об оценке имущества завода не соответствовал требованиям законодательства. Именно на основании этого отчета была определена стоимость акций "Большевика". Однако это еще не означает, что оценка была недостоверной и нарушения точно повлияли на цену продажи завода.

Уголовное производство ведется по статье 364 Уголовного кодекса Украины (ч. 2) – "Злоупотребление властью или служебным положением". Если преступление будет доказано, виновникам грозит до 6 лет лишения воли, а также трехлетний запрет занимать некоторые должности и заниматься определенной деятельностью.

Приватизация "Большевика"

Аукцион по продаже завода состоялся 27 октября 2021 года. ПАО "Первый киевский машиностроительный завод" продали за 1,43 млрд грн. Это на 40 млн грн выше стартовой цены, которая составляла 1,39 млрд гривен. 29 декабря 2021 года были получены все разрешения на сделку от Антимонопольного комитета Украины.

Покупателем "Большевика" стало киевское ООО "Дженерал комерс", собственник которого связан с известным миллиардером Василием Хмельницким. По данным участников рынка, часть цехов "Большевика" на тот момент уже принадлежала Хмельницкому. Но при том, что оставшиеся купили за 1,4 млрд грн, еще не менее 500 млн грн уйдет на выплату налогов и долгов предприятия. То есть в итоге государство получает почти 2 млрд грн.

Кроме того, инвестору придется отдать городу цех № 5 и землю КМДА. Дело в том, что земля, которая находится под пятым цехом, нужна городским властям для завершения реконструкции Шулявского моста.

Напомним, завод "Большевик" основали в 1882 году. Предприятие производило оборудование для переработки пластмасс и резины. Также завод занимался выпуском роторов, цилиндров, труб из пластмасс, а также дерево-полимерных листов. Производство на заводе сейчас не ведется.

До приватизации доходы поступали в основном от сдачи помещений в аренду. В аварийном состоянии оказалось 80% имущества предприятия.

Кроме погашения долгов, новый владелец обязан выполнить действующий коллективный договор и не допустить увольнения работников предприятия. Также покупатель должен вложить в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, до приватизации сотрудники "Большевика" опасались, что останутся без работы. По словам работников, руководство предприятия несколько лет "пилило" целые цеха на металлолом и искусственно доводило предприятие до банкротства.