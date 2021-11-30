Руководство банка "Аркада" будут судить за хищение денег учреждения

Топ-менеджмент банка "Аркада" предстанет перед судом в деле о присвоении активов банка на сумму 72 млн грн. В частности, речь идет о бывшем председателе правления банка, а также восьми его соучастниках – должностных лицах финучреждения и коммерческих структур.

По информации Нацполиции, именно бывший председатель правления "Аркады" разработал и реализовал схему хищения денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика". Они находились под управлением "Аркады".

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"Путем выдачи фиктивных кредитов – погашения векселей в интересах лиц, напрямую связанных с акционерами банка, – из фонда было выведено 50 млн грн. Эти средства принадлежали физическим и юридическим лицам, инвестировавшим в строительство комплексов. Также под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества из активов банка вывели еще 22 млн грн", – сообщает Нацполиция.

За растрату вкладов банка, в том числе денежных средств инвесторов в жилищное строительство, экс-председателю правления банка, а также восьми его соучастникам грозит, среди прочего, тюремное заключение сроком 7-12 лет. Также им грозит конфискация имущества.

Банк "Аркада" остановил строительство трех жилых массивов в Киеве, в строительство которых вложили средства более 12 тысяч граждан. Строительство 39 домов "заморожено" уже несколько лет.

Нацбанк в 2020 году принял решение об отнесении "Аркады" к категории неплатежеспособных банков. Сделано это было в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Помимо этого, ряд госорганов подписали меморандум для решения вопроса достройки жилья "Аркады". Речь идет о:

Министерстве внутренних дел;

Службе безопасности Украины;

Национальном банке Украины;

Киевской городской госадминистрации.

Под зданием Киевской городской государственной администрации 30 ноября стартовала акция обманутых вкладчиков банка "Аркада". По сообщению Укринформа, на акцию собралось несколько десятков инвесторов.

Митингующие требуют от киевских властей выполнить взятые по меморандуму обязательства относительно гарантирования достройки жилых комплексов банка. Кроме того, они планируют пройти пешком до ​​Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда и провести митинг и под его стенами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Антимонопольный комитет оштрафовал Идея Банк на более, чем 4 млн грн за ложную рекламу. Учреждение распространяло не соответствующую действительности информацию о предоставлении кредитов украинцам.

По информации АМКУ, Идея Банк вводил людей в заблуждение 2019-2020 годах. Он обещал предоставить:

кредит под "полный ноль процентов";

кредит со скидкой в 50%.

На самом же деле банк не указывал все условия кредитования. "Комитет установил, что указанная информация вводит в заблуждение потребителей, ведь банк не предоставлял кредиты под "полный 0%" и не отмечал все условия предоставления кредита наряду с вышеперечисленными утверждениями", – подчеркивают в АМКУ.