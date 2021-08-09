Рост цен в Украине достиг двузначного показателя: в Госстате показали инфляцию

В Украине в июле рост потребительских цен ускорился до 10,2%. Инфляция на потребительском рынке в минувшем месяце по сравнению с июнем составила 0,1%, а с начала 2021-го – 6,5%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата. Базовая инфляция в июле по сравнению с предыдущим месяцем составила -0,1%, а с начала года –4,2%.

Отмечается, что цены на алкоголь и табачные изделия повысились на 0,8%. При этом одежда и обувь подешевели на 5,2%, в частности, обувь – на 5,8%, а одежда – на 4,7%.

Кроме того, рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошел в основном за счет повышения стоимости природного газа на 3,3% и аренды жилья – на 0,7%.

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Ранее сообщалось, что в Украине с начала пандемии коронавируса цены на квартиры в новых домах выросли уже на 16,7%. При этом с учетом нынешней динамики, жилье подорожает еще на 2-7% осенью. Отмечается, что именно осенью украинцы чаще покупают или инвестируют в недвижимость.

Как ранее писал OBOZREVATEL, стоимость газа в Европе достигла новых рекордов на минувшей неделе. Спотовые котировки на европейских хабах пересекли отметку в 40 евро/МВт-час. впервые с марта 2018-го.