Цены на квартиры в Украине значительно вырастут: названы суммы и дата

В Украине с начала пандемии коронавируса цены на квартиры в новых домах выросли уже на 16,7%. При этом с учетом нынешней динамики, жилье подорожает еще на 2-7% осенью. Отмечается, что именно осенью украинцы чаще покупают или инвестируют в недвижимость.

В столице с начала 2021-го стоимость квартир в новых домах выросла на 6,5%. При этом наибольший рост за два последних месяца был зафиксирован в Харькове, на уровне 9,3%. Об этом пишет UBR.ua со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Так, за последние полтора года однокомнатные квартиры в Киеве выросли в цене на 22% и их стоимость составляет $73 тыс. В свою очередь двухкомнатные квартиры подорожали на 21% ($118,4 тыс.), трехкомнатные – на 22,5% ($190 тыс.).

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Ранее сообщалось, что на рынке недвижимости в Украине могут значительно вырасти цены на квартиры. Отметим, что с начала 2021-го стоимость жилья уже выросла примерно на 20%. При этом до конца текущего года не исключается, что, на первичном рынке стоимость "квадрата" увеличится на 5-7%.

"Вполне вероятно, что суммарно в 2021 году удорожание жилья на первичном рынке составит 25-30%", – заявил генеральный директор компании "Увекон" Владимир Шалаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области наблюдается всплеск интереса к покупке недвижимости. Основные причины – локдауны и увеличение количества удаленных работников среди киевлян. При этом такое жилье чаще всего уже рассматривают не как "дом выходного дня", а как основное.