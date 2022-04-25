Россияне пытались спрятать в Украине танкер под флагом Замбии

В Украине национализируют 2 судна. Одно из них – российский нефтетанкер "Волгонефть-268", который пытались спрятать под флагом Замбии. Второе судно – "Надежда" – принадлежит беларускому владельцу, но выполняло логистику для РФ.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР). Ведомство занимается поиском имущества страны-агрессора в Украине.

Нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" обнаружили во время проверки акватории Черноморска. В его поиске ГБР помогли пограничники. Владельцы пытались спрятать танкер на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив "прописку" корабля на замбийскую.

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Беларуское судно "Надежда" и сухогруз нашли в акватории Измаильского порта в Одесской области. Эти корабли использовались в логистических операциях РФ на реке Дунай.

"Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена, что могло привести к значительным убыткам", – отметили в ГБР. Инициирована процедура национализации судов. Теперь они будут работать на украинскую экономику.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине национализируют не только российские суда, но и железнодорожные вагоны. Так, Бюро экономической безопасности (БЭБ) планирует национализировать 1 552 вагона, принадлежащих российским и беларуским компаниям. БЭБ уже инициировало национализацию имущества РФ и Беларуси, а также их граждан, на более чем 468 млн грн.

Ранее в Верховной Раде одобрили законопроект, определяющий порядок национализации имущества россиян и украинцев, которые публично отрицают войну России против Украины. Согласно документу, все национализированное имущество будет направленно "в счет будущей репарации в пользу Украины".

Под действие закона подпадают:

физические лица-граждане РФ;

лица, не являющихся гражданами России, но имеющих тесную связь с нею (к примеру, имеющих место жительства или занимающихся основной деятельностью там);

юридические лиц (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является РФ;

юрлица в Украине, у которых РФ владеет (прямо или косвенно) долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.

Кроме того, национализировать имущество могут у физических или юридических лиц независимо от гражданства и места жительства – при условии их публичного отрицания или поддержки войны России против Украины.