Украина национализирует 1,5 тыс. российских и беларусских вагонов

Бюро экономической безопасности (БЭБ) планирует национализировать 1 552 вагона, принадлежащих российским и беларусским компаниям. По состоянию же на 6 апреля 2022 года, БЭБ уже инициировало национализацию имущества РФ и Беларуси, а также их граждан, на более чем 468 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба бюро. Отмечается: в частности, остановлена возможность вывоза в Россию 45 вагонов глинозема, общим весом более 3 тысяч тонн. Они принадлежат Николаевскому глиноземному заводу (входит в российскую группу РУСАЛ).

"Идет оценка товарно-материальных ценностей. После проведения соответствующих мер будет решаться вопрос об их национализации", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Верховной Раде одобрили законопроект, определяющий порядок национализации имущества россиян и украинцев, которые публично отрицают войну России против Украины.

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Согласно документу, все национализированное имущество будет направленно "в счет будущей репарации в пользу Украины". Закон определяет, что национализировать будут имущество компаний и граждан:

поддерживающих установление и утверждение временной оккупации части территории Украины;

которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической деятельности на территории России в период действия военного положения в Украине.

Под действие закона подпадают:

физические лица-граждане РФ;

лица, не являющихся гражданами России, но имеющих тесную связь с нею (к примеру, имеющих место жительства или занимающихся основной деятельностью там);

юридические лиц (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является РФ;

юрлица в Украине, у которых РФ владеет (прямо или косвенно) долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.

Кроме того, национализировать имущество могут у физических или юридических лиц независимо от гражданства и места жительства – при условии их публичного отрицания или поддержки войны России против Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Государственное бюро расследований инициировало национализацию почти 1 400 железнодорожных вагонов из России и Беларуси. Они находились на территории Полтавской и Днепропетровской областей.