Россиян лишают украшений: известная компания полностью уходит из РФ

Австрийский производитель украшений Swarovski полностью уходит из рынка России. Причиной там назвали санкции и торговые ограничения. Ранее же – в марте-2022 – она приостановила бизнес в РФ.

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Об этом сообщил генеральный директор Swarovski Алексис Насард, передает Trend. При этом, отмечается, он не уточнил сроков выхода компании из России.

"После начала войны в Украине Swarovski закрыла свои 12 российских магазинов и прекратила онлайн-бизнес в России, но изначально осталась в стране. Теперь там пришли к выводу, что не могут поддерживать такую деятельность", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: по словам Насарда, уход Swarovski из рынка России будет организован и осуществлен "в соответствии со всеми применимыми законами". Включая "экономические санкции и другие торговые ограничения".

Binance запретила россиянам покупать и продавать доллары и евро

В то же время, крупнейшая в мире криптобиржа Binance запретила россиянам покупать и продавать доллары и евро через свой P2P-сервис. Такие платежи россияне активно использовали для денежных переводов в обход системы SWIFT, доступ к которой потерял ряд крупных российских банков.

Россияне начали активно использовать P2P-сервисы криптовалютных бирж в 2022 году после ограничения SWIFT-переводов. С помощью P2P жители РФ могли переводить деньги между криптокошельками или покупать криптовалюту. Чаще всего такие операции проводились через биржи Binance или Garantex.

Не будет и дронов

Ранее же китайский маркетплейс AliExpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. При этом уже купленные аппараты ограничивают в функционале.

По данным росСМИ, формально товарные карточки на AliExpress остались, но после перехода в магазин система выдаёт ошибку и надпись: "Такой страницы нет". Помимо этого, подчеркивается, фирма DJI "удалила приложения для управления дронами из российского AppStore".

При этом на все жалобы DJI фактически не реагирует. Так, компания уведомляет, что не оказывает:

услуг россиянам;

"услуг по какой-либо военной деятельности".

Как сообщал OBOZREVATEL, нелегальные поставки смартфонов в Россию практически полностью остановились. Причиной в самой РФ называют налаженную схему параллельного импорта, при котором обеспечивать предложение "любой ценой" не обязательно. Результатом же сокращения поставок "серых" смартфонов стал их дефицит на российском рынке, а следовательно, существенный рост цен.

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