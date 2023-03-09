У россиян "отбирают" дешевые смартфоны: что происходит

Нелегальные поставки смартфонов в Россию практически полностью остановились. Причиной в самой РФ называют налаженную схему параллельного импорта, при котором обеспечивать предложение "любой ценой" не обязательно. Результатом же сокращения поставок "серых" смартфонов стал их дефицит на российском рынке, а следовательно, существенный рост цен.

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Так, цена на нелегальные гаджеты уже выросли на 3-4 тыс. рублей (1,5-2 тыс. грн по актуальному курсу Центробанка РФ). Более того, отмечают росСМИ, в дальнейшем цена таких смартфонов, "вероятно, не будет отличаться от стоимости устройств, ввезенных по параллельному импорту".

Кроме того, замечается, запасы ранее ввезенных обходными путями устройств могут закончиться уже в ближайшее время. Ожидается, что это произойдет уже в марте.

"Главной же причиной [сокращения поставок] называется налаженный параллельный импорт, при котором обеспечивать предложение "любой ценой" не обязательно. Еще одной причиной мог стать резкий рост поставок "серых" смартфонов: в 2022 г. нелегально было ввезено около 7,8 млн гаджетов (до 30% от всех ввезенных в РФ) после 1,6 млн в 2021 г. (около 5% от всех поставок)", – говорится в материале.

Не будет и дронов

Ранее же китайский маркетплейс AliExpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. При этом уже купленные аппараты ограничивают в функционале.

По данным росСМИ, формально товарные карточки на AliExpress остались, но после перехода в магазин система выдаёт ошибку и надпись: "Такой страницы нет". Помимо этого, подчеркивается, фирма DJI "удалила приложения для управления дронами из российского AppStore".

"Поэтому теперь ситуация выглядит так: если вы установили приложение до блокировки, то все будет ок. Но сложнее будет приобрести комплектующие. Если не успели – сорян. Андроид качает [формат архивных файлов-приложений] APK, iOS – грустит", – рассказывают авторы материала.

При этом они подчеркивают: на все жалобы DJI фактически не реагирует. Так, компания уведомляет, что не оказывает:

услуг россиянам;

"услуг по какой-либо военной деятельности".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alibaba Group – главный акционер одного из крупнейших маркетплейсов РФ "Алиэкспресс Россия" – отказалась инвестировать в развитие проекта. Более того, ее примеру последовали и остальные акционеры компании. После этого "Алиэкспресс Россия" провела массовое сокращение персонала, уволив сотни сотрудников.

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