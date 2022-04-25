Россия украла у американской компании 27 самолетов на 802 млн долларов – Reuters

Американская Air Lease спишет 27 самолетов, оставшихся в России после введения против нее санкций. Их общая стоимость оценивается в около 802 млн долларов. В компании признали, что вряд ли вернут самолеты, которые РФ оставила у себя.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: Air Lease рассматривает возможность выдвижения страховых претензий "для возмещения ущерба".

"Air Lease Corp спишет стоимость своих 27 самолетов, которые остались в России. Ожидается, что это приведет к иску на около 802 млн долларов. Вероятность же того, что компания вернет эти самолеты, мала", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время международные лизингодатели добиваются возвращения из России более 400 самолетов, общей стоимостью в почти 10 млрд долларов. "Они находятся у российских авиакомпаний, которые в большинстве своем не реагируют на требования об их возвращении", – отметили аналитики.

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Ранее же в России официально признали, что украли самолеты, принадлежащие странам, которые ввели против нее санкции. Такое заявление на одном из совещаний сделал министр транспорта России Виталий Савельев.

На этом совещании чиновники говорили о том, что через два-три года, когда возникнет такая необходимость, они не смогут обслуживать самолеты на территории западных стран. Тогда-то из уст Савельева и вырвалось признание.

"Они не будут обслужены на Западе. Их даже не выпустят в силу того, что мы забрали чужую собственность", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с 2000-х годов пытается разрабатывать собственные самолеты МС-21. В результате наложенных на странe санкций и из-за отказа большинства компаний сотрудничать с государством, которое развязало бессмысленную и кровавую войну против Украины, компоненты для "российских самолетов" перестали поставлять. Планы о производстве четырех самолетов к 2024-му сорвались.