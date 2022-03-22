РФ попыталась производить собственные самолеты: им отказали продавать компоненты, планы разрушились

Россия с 2000 годов пытается разрабатывать собственные самолеты МС-21. В результате наложенных на странe санкций и из-за отказа большинства компаний сотрудничать с государством, которое развязало бессмысленную и кровавую войну против Украины, компоненты для "российских самолетов" перестали поставлять. Планы о производстве четырех самолетов к 2024-му сорвались.

Об отказе иностранных производителей поставлять компоненты для "российского самолета" МС-21 сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает "КоммерсантЪ". "Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации. При этом даже заранее предоплаченные заказы сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких", – сказал Мантуров.

МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") начал разрабатываться в 2000-х годах предприятием "Иркут" совместно с ОКБ Яковлева. В основе – советский Як-42. Якобы "российский самолет" использовал импортные двигатели и авионику. А это главные и наиболее технологично сложные компоненты самолета. "Вопрос с импортозамещением авионики в настоящее время решается", – пишет издание.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия разорвала с Бермудами соглашение о сертификации своих самолетов. В результате они самостоятельно будут отвечать за безопасность полетов, при этом без технического обслуживания такой возможности у них нет.

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