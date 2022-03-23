В России официально признали, что украли иностранные самолеты: появилось видео совещания с министром транспорта РФ

В России официально признали, что они украли самолеты, принадлежащие другим странам, которые ввели против РФ санкции. Такое заявление сделал министр транспорта России Виталий Савельев.

На совещании чиновники говорили о том, что через два-три года, когда возникнет такая необходимость, они не смогут обслуживать самолеты на территории западных стран. Тогда-то из уст Савельева и вырвалось признание (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они не будут обслужены на Западе. Их даже не выпустят в силу того, что мы забрали чужую собственность", – сказал министр.

Таким образом, в РФ признают, что они больше не могут рассчитывать на техническое обслуживание этих украденных самолетов в Европе. При этом в России заявили, что "будут делать все сами". И летать эти борта будут только в дружественные агрессору страны.

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Напомним: Россия решила забирать имущество компаний, которые покидают их рынок, отказалась выплачивать свои внешние кредиты в долларах (предлагают обесцененный рубль), а также решила захватить чужие самолеты.

Чтобы избежать ареста бортов, Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства о том, как именно российские авиакомпании смогут не возвращать лизинговые самолеты. Если договор расторгается по требованию лизингодателя, то возвращать самолет нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с 2000-х годов пытается разрабатывать собственные самолеты МС-21. В результате наложенных на странe санкций и из-за отказа большинства компаний сотрудничать с государством, которое развязало бессмысленную и кровавую войну против Украины, компоненты для "российских самолетов" перестали поставлять. Планы о производстве четырех самолетов к 2024-му сорвались.

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