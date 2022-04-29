Россия теряет добычу нефти даже без эмбарго ЕС: в чем причины

Россия с начала апреля сократила добычу нефти на 8,7%, 1,37 млн тонн. Потери происходят даже несмотря на отсутствие европейского эмбарго. Ключевые причины – отказ частных энергокомпаний от российского сырья и снижение темпов переработки нефти внутри страны.

Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на источники, знакомые с оперативной производственной статистикой. Официальные данные о добычи нефти российские власти скрывают, чтобы не показывать "плохую" статистику.

По данным издания, больше всех пострадала "Роснефть". Ее добыча упала аж на 20%, до 370 тыс. тонн в сутки. И падение продолжается – за 26 апреля компания добыла уже 367 тыс. тонн.

Кроме того, заметно просели показатели проекта "Сахалин-1", в который кроме "Роснефти" входят ExxonMobil, ONGC и Sodeco. Оператор проекта сократил добычу почти на 11% с начала месяца. А за сутки 26 апреля она упала на 10%.

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27 апреля Exxon Neftegas вынужден был объявить о форс-мажоре. Компания больше не может выполнять обязательства по соглашениям и проводить операций по международным стандартам. Дело в том, что американская ExxonMobil начала поэтапно выходить из "Сахалина-1" и сворачивать инвестиции в Россию.

И, хотя официальные статистику по нефти в РФ засекретили, глава Минфина страны Антон Силуанов признал падение. "Снижение добычи будет? Будет. В каких объемах: 17% [за год], чуть меньше или чуть больше –возможно. Как дальше будут вестись продажи, сейчас пока сложно оценить", – сказал он 27 апреля.

Добыча снижается из-за отказа европейских потребителей от российской нефти, считает Андрей Полищук из Райффайзенбанка. Новых покупателей нет, поэтому приходится снижать производство и предлагать скидки.

Общеевропейское эмбарго на нефть не вводилось, но согласно санкциям ЕС, с 15 мая европейский бизнес сможет покупать нефть у "Роснефти" и "Газпром нефти" только если она необходима для энергоснабжения ЕС. По сути, нефть будут покупать только переработчики, а не трейдеры.

К тому же многие компании уже добровольно остановили закупки нефти у России. А Shell отказалась импортировать даже смеси, в состав которых входит российское сырье.

Также, по данным российских СМИ, в марте на 6% сократилась переработка нефти в России. Это также повлияло на объемы добычи, ведь если не сокращать ее вслед за переработкой, резервуары заполнятся и хранить сырье будет просто негде.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели энергетическое эмбарго и запретили закупки нефти, газа и угля из РФ с 8 марта. Австралия и Канада также перестанут импортировать российскую нефть.

Эти страны покупают у России значительно меньше энергетического сырья, чем Европа. Однако даже их шаги смогли повлиять на уровень экспорта и добычи нефти в РФ. Именно поэтому введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС является ключевым для остановки финансирования войны России в Украине.