Россия продает нефть в обход ценового потолка: в США сделали первое предупреждение

Министерство финансов США впервые обнародовало официальное предупреждение об обходе американскими компаниями потолка цен на российскую нефть. Так, некоторые фирмы могут нарушать санкции, предоставляя услуги для экспорта российской нефти из дальневосточных портов РФ.

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Документ с предупреждением обнародован на сайте американского минфина. По информации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), ведомство располагает информацией о том, что нефть из тихоокеанских портов России, в частности, порта Козьмино, может продаваться по ценам, превышающим лимит в $60 за баррель.

При этом OFAC допускает, что американские компании могут не знать, что они нарушают санкции. Вводить фирмы в заблуждение могут экспортеры – с помощью поддельной информации о портах, где осуществляется фактическая погрузка нефти.

В связи с этим минфин требует от американских компаний проводить тщательные проверки документации, что убедиться, экспортируемая из России нефть приобретена по цене ниже $60 за баррель. "Лица и компании, разоблаченные в сознательном нарушении санкций, могут подвергнуться уголовному и гражданскому преследованию", – предупреждает OFAC.

Напомним, потолок цен на нефть был установлен 5 декабря 2022 года на уровне $60 за баррель. А 5 февраля 2023-го мера распространилась и на нефтепродукты ($100 за баррель для дизтоплива, $45 – для мазута). В случае если цена выше, танкерам, страховым компаниям и кредиторам запрещается обслуживать такие поставки.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" (G7), а также Австралия решили не менять ценовой потолок на российскую нефть, перевозимую по морю, лимит оставили на уровне в $60 за баррель. Причиной отказа от пересмотра предельной цены, в частности в сторону уменьшения, называются положительные результаты действия механизма.

Ранее Польша, Латвия и Литва призвали ЕС значительно снизить ценовой потолок на российскую нефть. Опустить его предлагали до $51,45 за баррель. Таким образом, заявляли в этих странах, по военной машине России будет нанесен серьезный удар.

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