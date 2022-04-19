Россия повредила или уничтожила 30% инфраструктуры в Украине: сколько времени и денег нужно на восстановление

Россия повредила в Украине 30% инфраструктуры на общую сумму в 100 млрд долларов. При этом на восстановление понадобится как минимум 2 года. Использовать для ремонта и строительства можно арестованные активы РФ.

Об этом сообщает издание Reuters cо ссылкой на слова министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. "Практически все компоненты нашей транспортной инфраструктуры в той или иной форме пострадали", – говорит он.

Пострадали более 300 мостов, 8000 км дорог, десятки железнодорожных мостов. Министр сказал, что его министерство начало некоторые ремонтные работы в районах, которые теперь снова находятся под контролем украинских войск.

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"Если говорить о дорогах, мостах и ​​жилых домах, я считаю, что почти все можно восстановить за два года… если все будут работать быстро", – сказал он. Кубраков сказал, что он ожидает, что западные страны поддержат восстановление Украины, добавив, что средства могут быть найдены из ряда источников для поддержки усилий по восстановлению.

"Есть несколько источников, которые рассматриваются. Во-первых, это активы Российской Федерации, которые сейчас заморожены почти во всех крупных странах", – сказал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Стоянке Киевской области рабочие закончили строительство временной переправы через реку Ирпень. Тем самым было восстановлено движение по трассе, соединяющей Киев и Житомир.