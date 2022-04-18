На Житомирской трассе восстановлено сообщение с Киевом, – Кубраков

В Стоянке Киевской области рабочие закончили строительство временной переправы через реку Ирпень. Тем самым было восстановлено движение по трассе, соединяющей Киев и Житомир.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, через несколько месяцев планируют построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06.

"На Житомирской трассе восстановлено сообщение со столицей. Сегодня утром вблизи Стоянки открылось движение автомобилей по новой временной переправе через реку Ирпень, работает она и в направлении Житомира и Киева. Это одно из тех направлений, где критически важно было быстро восстановить транспортную связь, ведь еще в первые дни российского вторжения мост взорвали и сообщение со столицей было прервано", – рассказал Кубраков.

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Он отметил, что практически с первых дней после освобождения Киевской области от российских оккупантов "Укравтодор" начал работать на критически важных объектах.

"Приоритетной в регионе стала Житомирская трасса, где не только разрушена инфраструктура, но сама трасса была полем битвы. Поэтому оперативно начали расчищать ее и параллельно строить временную объездную дорогу. В кооперации с военными за 13 дней построили временную белощебеневую дорогу с переправой через реку Ирпень и установили дорожные знаки", – уточнил министр.

Кубраков добавил, что этой дорогой могут пользоваться преимущественно легковые и малогрузовые автомобили. Поэтому тяжеловесный транспорт пока будет использовать уже существующие обходные пути.

"Отмечу, что это временное решение, ведь параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, и уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06", – резюмировал министр инфраструктуры Украины.

Напомним, в освобожденной от российских оккупантов Киевской области продолжается расчистка дорог и строительство временных переправ. За 9 дней в порядок привели более 100 км основных маршрутов, но дорожники продолжают работы.

В частности, в Романовке Киевской области открыли движение по временному насыпному мосту. Он возобновил прямое автомобильное сообщение столицы с Ирпенем, Бучей, Гостомелем и Ворзелем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле Киевской области на Варшавской трассе начали строить временный мост. Стационарный путепровод был уничтожен во время наступления российских оккупантов.