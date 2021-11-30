Россия не намерена продолжать контракт на транзит газа, – Витренко

Россия не намерена продлевать контракт о транзите газа через Украину после 2024 года. Москва не хочет вести соответствующие переговоры.

Такое заявление в комментарии Reuters сделал глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко 29 ноября. По его словам, со стороны РФ нет даже намеков или неофициальных обсуждений.

Глава "Нафтогаза" пояснил, что Украина обсуждает данный вопрос только с США и Германией, которые выступают за продление контракта.

"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных обсуждений. Россияне не хотят даже начинать разговор", – сказал Витренко.

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Он добавил, что, несмотря на доступ к документации по сертификации газопровода "Северный поток-2", у Украины нет полномочий останавливать процесс одобрения эксплуатации данного объекта.

Витренко подчеркнул, что в случае сертификации газопровода без соблюдения буквы европейского закона, Киев намерен обращаться в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии заявили, что запуск "Северного потока-2" будет зависеть от того, какое влияние в стране получат представители партии "Зеленые", которые выступают против газопровода.

Напомним, что, по данным Международного валютного фонда, запуск газопровода может лишить Украину 1,2 миллиардов долларов в год.