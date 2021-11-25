В ЕС признали: судьба "Северного потока-2" будет зависеть от немецких "Зеленых"

Запуск "Северного потока-2" будет зависеть от того, какое влияние получат представители партии "Зеленые" в новом правительстве Германии. Как заявил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек, представители партии собираются сорвать запуск проекта "в последнюю минуту".

"Санкции США против "Северного потока-2" не такие всеобъемлющие, чтобы усугубить кризис. Решающим фактором будет то, какое влияние получат "Зеленые" в новом правительстве Германии, поскольку они планируют остановить проект в последнюю минуту. Я все еще уверен, что трубопровод будет введен в эксплуатацию, но это не точно", – заявил Бек для "Известия".

Партия "Зеленые" или "Союз-90" давно выступает против запуска российского скандального газового проекта. Сопредседатели Анналена Бербок и Роберт Габек заявляют, что "Северный поток-2" не должен вводиться в эксплуатацию, потому что он нарушает еврозаконодательство и делает регион, и особенно Германию, еще более зависимым от РФ.

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А теперь и Бербок и Габек могут занять высокие должности в новом немецком правительстве. С этим и связаны переживания сторонников "балтийской трубы".

В Германии социал-демократы, "зеленые" и "свободные демократы" уже презентовали свое коалиционное соглашение. Пока что партии не объявили состав нового правительства, это сделают в течение следующей недели. Но ожидается, что:

Анналена Бербок возглавит Министерство иностранных дел;

Роберт Габек станет министром по вопросам экономики и климата;

Кристиан Линднер возглавит Министерство финансов.

"Этот газопровод противоречит геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, поэтому это абсолютно роковой проект", – заявляла Бербок.

Польское правительство также давно выступает против "Северного потока-2". Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил для EURACTIV, что ФРГ должна остановить газопровод, если она хочет работать во имя мира.

"Северный поток-2" должен быть остановлен", – заявил Моравецкий.

Польша и Украина категорически против газопровода "Северный поток-2", который проходит из России в Германию. Он увеличивает газовую зависимость Европы от России и ставит под угрозу ценные транзитные сборы для Украины, а также безопасность.

Против трубопровода выступает и Литва. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что проект уже увеличил зависимость Европы от российского сырья и создал дополнительные проблемы для Украины.

Сторонники газопровода из Германии акцентируют на том, что "Северный поток-2" может решить проблему с поставками газа. Однако нужно учитывать, что газохранилища в РФ заполнены более чем на 90%, в то время как в хранилищах "Газпрома" в Европе сейчас лишь минимальные объемы.

При этом поставки через украинскую ГТС и газопровод "Ямал – Европа" (идет через Беларусь и Польшу) не увеличиваются. Уменьшение объемов поставляемого газа напрямую влияет на его стоимость в еврорегионе. Уже была масса случаев, когда после отказа России от дополнительных мощностей или увеличения поставок цена моментально менялась.

Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2". Как прогнозируют специалисты, процесс может затянуться аж до второго квартала (апрель – июнь) 2022 года.

В CSIS заявили, что никогда не было особой ясности в том, действительно ли газ из "Северного потока-2" может облегчить ситуацию в кратчайшие сроки. Но задержка с сертификацией усиливает опасения, что Россия не выйдет за рамки своих договорных обязательств по поставкам газа в Европу в трудный момент, как многие надеялись.

Хеннинг Глойстайн из Eurasia Group заявил, что это не повлияет на объемы газа, поступающего в Европу из России этой зимой. Он также добавил, что ситуация остается политически напряженной.

Ранее немецкий регулятор принял решение допустить к процессу сертификации Украину. Речь идет о госкомпаниях НАК "Нафтогаз" и "ОГТС" ("Оператор газотранспортной системы Украины").

Администрация американского президента Джо Байдена убеждала сенаторов-демократов, чтобы они убрали поправки из оборонного законопроекта США на 2022 год касательно санкций против "Северного потока-2". Госсекретарь Энтони Блинкен и его помощники звонили в офисы Сената, призывая их отменить поправки.

Палата представителей уже приняла версию законопроекта о финансировании обороны, включая положения о дальнейшем введении санкций в отношении газопровода. Согласно подсчету республиканцев, в редакции Сената есть четыре поправки, которые предусматривают ограничения против "Северного потока-2".

В ФРГ совсем недавно прокомментировали санкции Штатов, которые были введены против компании, причастной к строительству газопроводу. Как не удивительно, но против американских ограничительных мер выступил представитель "Зеленых".

Как заявил депутат фракции и член комитета Бундестага по международным делам Омид Нурипур, газопровод был и останется неправильным решением именно для ФРГ, а не для Штатов.

"Новые санкции США также неприемлемы для тех, кто выступает против "Северного потока-2". В частности, мы, "Зеленые", которые всегда боролись с трубопроводом, не можем понять, какого рода дружбу здесь ищут, когда к друзьям применяются санкции, когда они ведут дела с третьими сторонами", – заявил Нурипура.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что немецкие партии, которые формируют новое правительство ФРГ, не упомянули о газопроводе "Северный поток-2" в коалиционном соглашении. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал новую коалицию в Германии занять более жесткую позицию по отношению к российскому газовому проекту.