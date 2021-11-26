"Северный поток-2" может "отобрать" у Украины сотни миллионов долларов – МВФ

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" может лишить Украину 1,2 млрд долларов доходов в год. Это – практически половина дохода от транспортировки газа.

Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ). Согласно ему, на протяжении последних 5 лет Украина получала более 2,5 млрд долларов в год за транзит российского газа. Однако уже в 2021 году прибыль от этого снизится на 40%.

"После ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" объем газа, проходящего через Украину, может еще больше снизиться. Ожидается, что это приведет к сокращению доходов Украины от транзита газа примерно на 1,2 млрд долларов США в год", – заявили в МВФ.

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При этом в Фонде напомнили: действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" истекает уже совсем скоро. Это случится в 2024 году.

Санкции США против компании Transadria Ltd и судна Marlin, которые принимают участие в работе над "Северным потоком-2", не смогут остановить проект. Однако в Конгрессе рассматривают более жесткие ограничения, которые способны остановить газопровод.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый. По его словам, тот пакет санкций, который пока обсуждают в Конгрессе, будет более действенным. Это новая волна противодействия "Северному потоку-2", который в Конгрессе воспринимают как энергетическое оружие России.

"В Конгрессе есть предложения жестких действий касательно всех тех, кто будет работать в этом проекте: и компании, и владельцы. Этот пакет санкций может остановить проект даже на этапе полной технической готовности к эксплуатации. Но это превентивный пакет, он пока не проголосован", – говорит Чалый.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Германии раскритиковали санкции США против "Северного потока-2". Как заявил депутат фракции и член комитета Бундестага по международным делам Омид Нурипур, газопровод был и останется неправильным решением именно для ФРГ, а не для Штатов.