Россия начала заполнять "Северный поток-2" газом

Российский газопровод "Северный поток-2" уже начали заполнять техническим газом. То есть физически "труба" будет полностью готова к работе в ближайшие дни. Впрочем, это не означает, что начнутся поставки газа из России в Европу – для этого "Северный поток-2" еще должен пройти сертификацию.

Дальнейшая судьба газопровода зависит от решения европейского энергетического регулятора. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

"Идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он ("Северный поток-2". – Ред.) в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов", – сказал Новак. Речь идет о второй нитке газопровода, аналогичные работы на первой нитке уже завершились.

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По словам российского чиновника, как только "Северный поток-2" получит все необходимые разрешения в Европе, по нему можно будет сразу качать газ. При этом Новак подчеркнул, что поставки топлива также зависят от объема заявок со стороны потребителей в Европе.

Заявления о готовность "Северного потока-2" к работе звучат в России далеко не впервые. Еще в конце августа в там заявляли, что газ по трубопроводу могут пустить с октября. Но довольно быстро стало очевидно, что это невозможно.

Только первый этап сертификации "трубы" в Европе займет не менее 4 месяцев. Процедура стартовала 8 сентября. По подсчетам старшего советника по энергетическим вопросам Госдепа США Амоса Хохштайна, в целом на сертификацию понадобится 6-7 месяцев.

Напомним, ранее оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 проиграл суд об освобождении от требований газовой директивы ЕС. Эта директива требует, чтобы продажей газа и его поставками занимались разные компании. То есть оператор "Северного потока-2" должен быть независимым от "Газпрома", а не меньше 50% мощностей "трубы" должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии пригрозили судебным разбирательством оператору Nord Stream 2 AG. Это может произойти, если оператор "Северного потока-2" не подтвердит соответствие газопровода требованиям законодательства ЕС.