Российский бизнес в Украине жив даже после года войны: почему "тормозит" конфискация активов олигархов

Несмотря на год полномасштабной войны, российский бизнес продолжает работу в Украине. Речь идет о компаниях, которые опосредованно подконтрольны российским олигархам, например, отели и облэнерго "лужниковских" Евгения Гинера и Александра Бабакова. Подавляющее большинство таких активов уже арестовано, но вот конфискация затягивается. А значит, Украина не получает ощутимой прибыли.

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Почему процесс перевода российских активов в украинскую госсобственность идет так медленно, разбирался проект "Схемы". Отмечается, что в украинских законах сейчас прописаны три главных механизма конфискации:

национализация, то есть принудительное изъятие имущества РФ на территории Украины (чаще всего применяется именно в отношении российских государственных активов);

гражданская конфискация – изъятие активов подсанкционных лиц в пользу государства про решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) во время действия военного положения;

через уголовные производства.

И в каждом из этих механизмов есть свои проблемы. Так как наиболее приоритетной на данный момент является гражданская конфискация, расследователи остановились на ней наиболее подробно.

Почему ВАКС не отбирает все имущество у российских олигархов

Пока что отобрать активы с помощью решения ВАКС удалось только у четырех российских олигархов. Это Владимир Евтушенков, Олег Дерипаска, Михаил Шелков и Аркадий Роттенберг:

Евтушенков таким образом потерял более миллиона "квадратов" недвижимости в Запорожской области;

Дерипаска лишился доли в 13 заводах группы "Русал", а также недвижимость более чем на 10 млрд грн;

у Шелкова суд отобрал Демуринский горно-обогатительный комбинат, а также движимое и недвижимое имущество;

Роттенберг совсем недавно остался без доли в киевском ТЦ Ocean Plaza (это две трети всех акций торгового центра, которым сейччас управляет украинский собственник остальных 33% акций).

Но это далеко не тот объем конфискаций, который мог бы быть. И главная загвоздка заключается в том, что гражданская конфискация имущества невозможна без санкций. То есть первым шагом является именно введение санкций в отношении конкретного олигарха. Механизм такой:

списки кандидатов на попадание под санкции составляет специальная межведомственная группа по главе с министром экономики Юлией Свириденко;

списки выносятся на рассмотрение СНБО, решение СНБО утверждает президент;

после этого начинается работа Минюста. Ведомство обращается к правоохранителям и собирает доказательства, что подсанкционный олигарх содействовал причинению вреда территориальной целостности Украины, помогал военной агрессии РФ или хотя бы просто просто платил "значительные налоги" в бюджет России;

когда доказательства собраны, Минюст обращается с заявлением в ВАКС;

суд решает конфисковать имущество и определяет, как именно: передать в управление государству или продать на аукционе.

Активно вводить санкции против российских олигархов, которые владеют активами в Украине, начали только с осени-2022. Тогда Зеленский утвердил внесение в списки, в частности, Андрея Косогова, Евгения Гинера, Александра Бабакова, Аркадия Ротенберга. Однако до ВАКС по состоянию на март-2023 из этого списка дошел только иск с требованием взыскания активов Роттенберга.

"Почему так мало и так долго? "Схемы" начали расследование с самого начала – с межведомственной рабочей группы, которая формирует списки кандидатов на индивидуальные санкции", – говорится в материале.

В состав указанной группы входит глава Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков. По его словам, процесс наложения санкций на российских олигархов, замедлен уже на первом звене.

"В целом группа Макфола-Ермака предлагает применить санкции к примерно 90 тысячам человек. А это значит, что мы реализуем дорожную карту индивидуальных санкций, если будем еженедельно эффективно работать, только в 2050 году" – сказал Новиков.

То есть речь идет о принятии санкции "пакетами" по 200 человек на каждом заседании. Однако пресс-служба главы рабочей группы Юлии Свириденко опровергла существование правила "200 кандидатов на санкции за одно заседание".

"Но из-за источников в одном из правоохранительных органов, тоже представленном в этой рабочей группе, "Схемы" получили протокол заседания, подтверждающий ограничение до 200 подсанкционных лиц", – говорится в расследовании. Также прилагается копия протокола:

Но на этом трудности не заканчиваются. По словам Новикова, на следующем этапе возникает новая проблема – решения СНБО о введении санкций долго не подписывает президент.

В ОП допускают, что на это есть некие сугубо технические причины. "Возможно, определенное количество решений СНБО до сих пор не было введено в действие указами президента. Но выяснить подробности, почему они не вводились в действие... Мне нужно время, возможно, там есть какие-то технические нюансы", – рассказал замруководителя Офиса президента Андрей Смирнов, который отвечает за подготовку таких документов на подпись.

Следующая проблема, о которой рассказали уже юристы, – это нехватка людей в Министерстве юстиции. Именно от них зависит скорость и количество заявлений в ВАКС по конфискации.

"Для того чтобы собрать доказательную базу, нужно очень много времени и ресурса", – отметила глава "Института законодательных идей" Татьяна Хутор. В ответ на запрос журналистов в Минюсте пообещали расшириться. "Если проблема действительно в количестве кадров – ее нужно решать быстро, потому что конфискация активов по гражданской процедуре возможна только во время военного положения", – отмечают расследователи.

Национализация и уголовные дела – откуда берутся проволочки

С помощью механизма национализации в распоряжение Украины пока перешло только два актива. Оба принадлежали непосредственно государству Россия – это корпоративные права и финансовые активы Сбербанка и "Веб.РФ" на сумму около 3 млрд грн.

Впрочем, как отмечают в StateWatch, это капля в море. Ведь на начало российского вторжения в Украине насчитали 905 таких активов. "Схемы" направили запрос в СНБО и Кабинет министров. Оказалось, что Минэкономики летом прошлого года сформировало список таких активов, правительство одобрило этот список 5 августа. Совет нацбезопасности вернул документ на доработку в Минэкономики. Доработка продолжается до сих пор", – говорится в расследовании.

Конфискация активов по уголовным производствам сама по себе имеет ряд недостатков. В первую очередь – это огромное количество времени, которое требуется на подготовку доказательной базы.

"Долгие годы расследований, затем доказательство вины конкретного лица..., его действия должны четко квалифицироваться как преступление. И таким образом после этого уже может наступать наказание в виде либо штрафов, либо конфискации", – рассказывает Татьяна Хутор.

Когда очевидно, что уголовный процесс по деятельности конкретного пособника Кремля затягивается, важно лишить его возможности получать прибыль. Для этого нужно быстро арестовать активы и обязательно найти управляющего. Без последнего пункта Украина не сможет получать прибыль о распоряжения арестованным активом.

Пример последствий – "лужниковские" отели и облэнерго

Речь идет о сети гостиниц под брендом "Премьер" и пяти энергокомпаниях (Кировоградоблэнерго, Херсоноблэнерго, Ривнеоблэнерго, Черновцыоблэнерго и Житомироблэнерго). Их связывают с так называемой "лужниковской" бизнес-группировкой во главе с вицеспикером Госдумы РФ Александром Бабаковым, а также Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным в ее составе.

Евгений Гинер – российский бизнесмен, президент футбольного клуба ЦСКА (Москва), Александр Бабаков – многолетний депутат Госдумы и вицеспикер парламента. Михаил Воеводин – это человек, по данным Интерпола, имеющий статус "вора в законе".

Главная проблема с конфискацией в этом случае проста – ни один из членов "лужниковской" группировки не владеет в Украине активами напрямую. "Над облэнерго выстраивается несколько слоев всевозможных собственников из разных стран, в том числе и стран ЕС", – рассказал председатель StateWatch Глеб Каневский.

Печерский суд Киева в ноябре все же наложил арест на счета этих энергетических предприятий. Им тепер запрещено выводить средства на компании, связанные с Бабаковым, Гинером и Воеводиным и выплачивать дивиденды. Тогда же суд наложил арест с запретом отчуждения на отели сети Premier.

Впрочем, суд не передал ни облэнерго, ни отели в управление АРМА. А значит, Украина не может получать прибыль от их деятельности. Но кто ее получает в таком случае?

В киевском Premier Palace Hotel заявили, что не выплачивают дивиденды акционерам еще с 2009 года, а сейчас всю прибыль "инвестируют в развитие гостиницы". А компания VS Energy, которая продолжает владеть и управлять пятью облэнерго последовательно опровергает причастность к "лужниковской" группировке. "Более 8 лет группа принадлежит одним и тем же гражданам ЕС, которые владеют и пользуются всеми юридическими и бенефициарными правами", – говорится в заявлении VS Energy.

Фактически статьи уголовных производств, где фигурируют облэнерго и гостиницы, предусматривают конфискацию в случае доказательства вины. Однако сколько времени продлится процесс – неизвестно.

Поэтому отобрать эти активы в пользу государства планируют по гражданской процедуре. Но пока Минюст не готов идти в ВАКС. "Ведется работа по подтверждению связанности именно Бабакова, который не является юридическим владельцем ни одного актива в Украине, с этими активами", – рассказала замминистра юстиции Украины Ирина Мудрая.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам Trap Aggressor, за год полномасштабной войны (с 24 февраля 2022 года по ту же дату 2023-го) Украина конфисковала активы 9 россиян и президента-беглеца Виктора Януковича. У последнего среди прочего отобрали жилой дом площадью более 800 "квадратов" под Киевом, квартиру в столице стоимостью свыше 31 млн грн и почти 85 тыс. долларов.

К слову, в конце 2022 года стартовала первая конфискация активов российских олигархов на Западе. Канада начала процесс по Роману Абрамовичу.

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