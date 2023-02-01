За время войны Украина конфисковала активы Януковича и 9 россиян: что отобрали у президента-беглеца
С 24 февраля 2022 года – начала полномасштабной агрессии РФ – Украина конфисковала активы 9 россиян и президента-беглеца Виктора Януковича. У последнего, среди прочего, конфисковали жилой дом на более 800 "квадратов" под Киевом, квартиру в столице, более 31 млн грн и почти 85 тыс. долларов.
Об этом сообщает Trap Aggressor. Отмечается, что также у Януковича отобрали:
- 537 культурных ценностей и произведений искусства более чем на 18,7 млн евро;
- паркоместа;
- ООО "Танталит";
- центр отдыха.
Впрочем, отмечается, конфисковать у Януковича получилось не все.В частности, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не стал взимать с него:
- дом на более 300 "квадратов";
- квартиру почти на 150 кв.м;
- Toyota Land Cruiser 100.
Что конфисковали у россиян
Как сообщают аналитики, первым потерял свои украинские активы приближенный к Кремлю российский олигарх Владимир Евтушенков. Суд доказал, что он поддерживал вооруженное нападение на Украину.
"Евтушенков является бенефициарным собственником компании АФК "Система", которая в свою очередь владеет концерном "РТИ Системы". Последняя разрабатывает для российской армии беспилотники и средства спецсвязи, которые использовали в Украине", – объясняют они.
Конфисковали же у олигарха 17 единиц недвижимости – "в большинстве своем промышленные помещения в Запорожье общей площадью около 100 тыс. "квадратов". А также корпоративные права в 5 украинских компаниях".
Три ректора российских ВУЗов – Андрей Фалалеев (Крымский университет им. В. И. Вернадского), Олег Полухин (Белгородский университет), Анатолий Торкунов (Московский госинститут международных отношений МИД РФ) потеряли свои активы во временно оккупированном Крыму. В частности, жилую и нежилую недвижимость.
Трех депутатов Госдумы РФ – Романа Лябихова, Бориса Пайкина и Константина Бахарева – лишили имущества в Ялте. Речь, в частности, о:
- коттеджах;
- квартирах,
- гараже;
- двух автомобилях BMW.
"23 января ВАКС частично удовлетворил иск Минюста о конфискации украинских активов российского миллиардера Михаила Шелкова. В доход государства были взысканы квартиры в Одессе и Никополе, Lexus, четыре Mitsubishi Pajero, средства на счетах и 100% в ООО "ВСМПО ТИТАН Украина". Зато суд отказался взимать Демуринский горно-обогатительный комбинат. Дело рассмотрят в апелляции", – рассказывают аналитики.
Также, отмечают они, под процедуру конфискации попала и экс-регионалка родом из Симферополя Ольга Ковитиди, ныне являющаяся членом Совета Федерации РФ от временно оккупированного Крыма. У нее конфисковали:
- 2 дома в Алуште;
- однокомнатную квартиру и нежилое помещение в Симферополе;
- две квартиры в Севастополе.
Конфискация должна продолжиться
В то же время, отметили аналитики, в настоящее время не все находящиеся в Украине активы граждан РФ и их окружения поданы на конфискацию. Речь, среди прочего, об имуществе олигархов и политиков:
- Михаила Фридмана;
- Александра Бабакова;
- Михаила Гуцериева и др.
Как сообщал OBOZREVATEL, европейские юристы тем временем нашли правовые основания для использования российских золотовалютных резервов в восстановлении Украины. Суммарно Евросоюз и G7 заморозили около 300 млрд евро, принадлежащих центробанку (ЦБ) РФ, однако в предложенном механизме речь идет о меньшей сумме в 33,8 млрд евро.
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