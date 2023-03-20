Ocean Plaza переходит в собственность государства: долю Ротенбергов решил конфисковать ВАКС

Две трети торгового центра Ocean Plaza переходят в собственность Украины. Национализацию доли российского олигарха Аркадия Роттенберга утвердил Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Видео дня

Об этом свидетельствует онлайн-трансляция заседания ВАКС 20 марта. Решение было принято в соответствии с законом "О санкциях".

Речь идет о компании "Инвестиционный союз "Лыбидь", которым через "Авангард-виларти" владеет кипрская Ocean Plaza Ltd. В собственность Украины перейдет 100% уставного капитала "Авангард Виларти" и 66,65% уставного капитала "ИС Лыбидь".

Таким образом, в доход государства будут взысканы две трети акций Ocean Plaza. Остальные акции (33%) контролируются украинским девелопером UDP Holdings Limited бизнесмена Андрея Иванова.

"Решение вступит в силу через 10 дней, если сторона ответчика не захочет обжаловать его в апелляционном порядке. Но шансов на успех у них нет. Имущество близкого друга путина перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества!", – объяснил глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия.

ТРЦ Ocean Plaza – крупнейший в Киеве центрально-городской торгово-развлекательный центр (Down Town Shopping Center), первая очередь которого открылась осенью 2012 года. Братья Ротенберги, олигархи, приближенные к президенту России Владимира Путина, стали владельцами торгового центра еще в 2011 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году президент России Владимир Путин наградил Аркадия Ротенберга орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Друг-олигарх главаря Кремля был якобы отмечен "за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!