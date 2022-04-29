Российские захватчики заставляют украинский бизнес продавать товары из Крыма и принимать рубли

Российские оккупанты на временно захваченных территориях в Запорожской и Херсонской областях требуют от предпринимателей открыть свои магазины. Они заставляют подписать договора с крымскими поставщиками и принимать рубли.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администраций, мелитопольской издание РИА Мелитополь, а также читатели OBOZREVATEL в Херсонской области. "Все магазины закрыли, разграбили склады сами же оккупанты. Они сначала раздавали гуманитарку, все отказывались брать. Тогда они сказали: значит, будете покупать гуманитарку. Ее начали через магазины продавать за деньги. Магазины практически все закрылись, теперь требуют открывать их и принимать рубли", – рассказывает предприниматель в Новой Каховке Херсонской области.

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Как сообщает военная администрация Запорожской области, в селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района оккупационная комендатура требует от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. "Одним из условий безопасной работы есть отсутствие на полках магазинов товаров украинского производства. Украинских предпринимателей активно агитируют торговать товарами из Крыма и вводить "рублевую зону", – отмечается в сообщении.

При этом РИА Мелитополь также подтверждает: бизнес поставили перед фактом: либо вы торгуете нашим товаром, либо не торгуете вообще. Так мелкий торговый бизнес вынуждают заключать договора с российскими дистрибьюторами.

"Мелитополь захватчики силой решили перевести на рубль, поэтому "официальное" введение российской валюты в городе становится вопросом ближайшего времени. Об этом во время так называемого брифинга сообщила самопровозглашённая и.о. мэра Мелитополя Галина Данильченко. По словам гауляйтера, рубль в Мелитополе будет введен уже с 1 мая", – говорится в сообщении издания.

Как ранее писал OBOZREVATEL, НБУ обратился к центробанкам в Японии, Великобритании, США и ЕС с призывом запретить компании рассчитываться в рублях. Это позволит не поддаться на шантаж РФ с требованием оплачивать поставки газа в рублях.