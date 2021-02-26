Одним из ключевых действующих элементов Стратегии развития финтеха в Украине до 2025 года от НБУ является разработка и внедрение концепции полноценной регуляторной “песочницы” для быстрого тестирования инновационных финтех-проектов. Это позволит сделать украинскому финтеху значительный шаг вперед в работе над созданием новых финансовых продуктов и услуг, повышением их качества и понижением стоимость их использования.

Практика взаимодействия финансовых регуляторов и финтех-компаний в формате регуляторной “песочницы” существует уже около 5 лет. Впервые ее реализовали в Великобритании в июне 2016 года, когда в рамках регуляторной “песочницы” можно было протестировать инновации в реальных условиях, однако под постоянным контролем и надзором регулирующего органа. Это необходимо для ознакомления и тестирования абсолютно новых сервисов, работа которых пока не регулируется законодательством, что впоследствии дает жизнь полезным инновационным продуктам и способствует совершенствованию регуляторной политики. Тогда в Великобритании за первый год работы особого правового режима 90% финтех-компаний первой группы, которая завершила тестирование в рамках “песочницы”, продолжили развиваться и выходить на более широкий рынок, а более 40% получили инвестиции во время или после тестирования продуктов.

Полноценную регуляторную “песочницу” Национальный банк Украины планирует запустить во второй половине 2022 года, что позволит Украине присоединиться к списку стран, которые уже создали на финансовом рынке собственные системы “песочниц” - Австралия, ОАЭ, Малайзия, Сингапур и др.

Перспективы и самые приоритетные задания

Финтех-сфера в Украине демонстрирует значительные успехи и имеет большой потенциал и перспективы. Так например в 2020 году 55,2% операций с платежными картами были безналичные, а 52% финтех-компаний работают на международном рынке. Чтобы способствовать развитию и внедрению финтех-трендов, привлекать в сферу инвестиции и делать финансовые продукты более доступными и понятными пользователям, регулятору необходимо выстраивать эффективные отношения с финтех-рынком.

На сегодняшний день НБУ создал Экспертный совет по вопросам коммуникации с инновационными компаниями, а норма о введении полноценной регуляторной “песочницы” на базе НБУ уже включена в законопроект №4364 о платежных услугах, который в ноябре 2020 был зарегистрирован в парламенте. НБУ планирует тестовый запуск регуляторной “песочницы” в Украине уже в декабре этого года, а полноценный запуск, как я уже говорила, во второй половине 2022-го.

Алексей Шабан отмечал, что финтех-компании и инновационные проекты начали обращаться к национальному регулятору после запуска Экспертного совета НБУ по вопросам коммуникации с инновационными компаниями. За 2019 год Экспертный совет НБУ рассмотрел 9 заявок, а за 2020 - 12 заявок, которые в основном касались сферы платежных решений. Рассматривались способы усовершенствования пользовательского опыта и методы, которые позволят сделать платеж более быстрым и дешевым.

На сегодняшний день самыми приоритетными задачами являются создание законодательной и нормативной базы. В законах о финуслугах и платежных услугах уже закладывается регуляторное понятие “песочница”. Помимо этого необходимо конечно создание модели функционирования “песочницы”, четкие правила использования экспериментального правового режима и детали организационной структуры.

Регуляторные "песочницы" уже не являются чем-то новым или экзотическим. При этом группы профессионалов и потребителей отмечают, что некоторые могут использовать “песочницы” не по назначению и злоупотреблять послаблениями. Однако хорошо спроектированная и продуманная “песочница” может способствовать инновациям и защищать потребителей, обходя подводные камни, которые беспокоят многих критиков. Ведь в мировой практике за нарушения закона о персональных данных, невыполнение программы, значительное количество недостатков сервиса и тд могут исключить из “песочницы”.

Внедрение такого правового режима поспособствует качественной реализации многих необходимых сервисов по разнообразным вариантам работы с биометрическими документами, альтернативными системами скоринга, принципом “знай своего клиента”, денежными переводами на основе блокчейна, ЭЦП и тд.

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