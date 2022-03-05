Рабочие завода в России взбунтовались из-за зарплаты в рублях. Видео
Рабочие на нефтехимическом заводе в Татарстане (Россия) перед получением зарплаты устроили бунт против перевода выплат из валюты в рубли по "старому" курсу. Дело в том, что после того, как РФ начала войну против Украины, рубль рекордно упал. Официальный курс доллара в РФ взлетел с 76,5 руб. (22 февраля) до 105,8 руб. (5 марта).
На видео видно, как более ста рабочих прошли по производственной площадке с громким свистом и криками. Как отмечают российские СМИ, это турецкие сотрудники предприятия.
Подрядчик предприятия "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) – турецкая Gemont. Зарплаты сотрудников завода выплачиваются в рублях, но привязаны к валютному курсу.
"В связи с падением курса рубля зарплата на "Гемонте" была пересчитана в начале текущей недели, но часть рабочих не знала об этом и устроила протест перед получкой", – сообщают российские СМИ. Люди испугались с новыми ценами они не смогут ничего купить на старую рублевую зарплату.
Отмечается, что зарплату в рублях сотрудникам все же повысили. На этом бунт завершился.
После того, как руководители НКНХ и "Гемонта" объяснили сотрудниками, что их зарплата в рублях уже повышена, те вернулись к работе, отметил представитель компании.
Как сообщал OBOZREVATEL, курс рубля в России уже рекордно упал после введения санкций за нападение на Украину. Однако уже через несколько недель ситуация может кардинально ухудшиться. Вот почему не будет хватать валюты:
упадет экспорт, в страну будет меньше поступать валюты;
ЕС уже запретил ввозить евро;
часть активов российских банков и Центробанков заморозили;
США планируют запретить ввозить доллары.
многие иностранные компании выходят из России, поэтому будут выводить свои капиталы (а это именно доллары и евро).
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