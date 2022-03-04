Россияне должны отдавать 30% валюты в виде налога: озвучен "настоящий" курс рубля

В России к тому курсу рубля, который отображается на биржах, нужно добавить 30% налога. Таким образом можно определить, по какой стоимости валюту продают россиянам.

В рамках попыток спасти экономику страны-агрессора в РФ ввели "налог на валюту" в размере 30%. Платить его нужно в том случае, если доллар покупается на биржах. Поэтому реальный курс доллара можно увидеть только в обменниках. В то же время как биржевые показатели на самом деле на 30% занижены. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Украины Алексей Гончарук.

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"Настоящий" курс рубля к доллару на 30% больше, чем вы видите в Интернете. Почему? Потому что с 3 марта Центральный Банк России обязал всех брокеров взимать с людей, покупающих валюту 30% комиссии.

К примеру: Если кто-то хочет купить 1 доллар, то ему придется заплатить 109+33 рублей брокеру. Поэтому, "реальный" курс рубля – 142 рубля. Это почти в 2 раза больше, чем до войны. Wellcome to hell, мрази!", – написал политик.

Уже через несколько недель ситуация может кардинально ухудшится. ЕС ввел запрет на ввоз на территорию РФ евро (и компаниями, и физическими лицами). Такие же санкции еще в январе обещал американский лидер Джо Байден. И как только он их введет, евро взлетит до 400 рублей, поскольку в РФ возникнет дефицит валюты.

"Формально, российские власти, Центробанк "обещают" удержать ситуацию, но реальных инструментов для этого у них нет, ведь весь валютный запас России заморожен, осталось только золото, но и его в ближайшее время реализовать не получиться из-за санкций", – говорит аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич. То есть, грубо говоря, у государства РФ нет заначки, "искандеры" есть, "буки" есть, а валюты нет.

Вот почему не будет хватать валюты:

● упадет экспорт, в страну будет меньше поступать валюты;

● ЕС уже запретил ввозить евро;

● часть активов российских банков и Центробанков заморозили;

● США планируют запретить ввозить доллары.

● Многие иностранные компании выходят из России, поэтому будут выводить свои капиталы (а это именно доллары и евро).

Нехватка валюты приведет к ее дефициту на рынке. И чем дальше, тем ситуация будет становиться хуже и хуже. Те небольшие запасы Центробанка, которые остались в их распоряжении, вскоре иссякнут. Поэтому те, кто хочет приобрести доллары или евро, должен это сделать как можно быстрее.