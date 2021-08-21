Путин назвал условие для продления транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил о готовности продолжать транзит газа через Украину после 2024 года. Однако Москва должна понимать объем закупок российского топлива в Европейском Союзе.
"Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять – на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров" – отметил Путин. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Россия не может написать транзитный контракт, если нет документов на поставку потребителям в Европе. Путин также добавил, что не только объем поставок, но и сам их факт является вопросом в связи с развитием "зеленой" темы.
В то же время президент РФ считает, что у ЕС нет более надежного источника энергии, чем российский природный газ.
Напомним, 30 декабря 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольному комитету.
Также Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет. Первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Путин рассчитывает, что со временем поставки российского газа в Европу будут расти. Поэтому транзит через Украину ему понадобится даже после запуска "Северного потока-2".
Россия может продолжить транзит природного газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2". При этом Украине нужно модернизировать свои трубопроводы.