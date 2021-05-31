ПУМБ вошел в число победителей Financial Club Awards-2021

27 мая "Финансовый клуб" по результатам ежегодного проекта "50 ведущих банков Украины" назвал лидеров финансового рынка страны. Также на церемонии награждения Financial Club Awards-2021 огласили победителей исследования "Финансовое признание".

По результатам проекта "50 ведущих банков Украины" ПУМБ отметили сразу в двух номинациях лучших топ-менеджеров банковского сектора Украины. Так, Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ, стал первым в категории "Лучший топ-менеджер банка", а Себастьян Рубай, заместитель председателя правления ПУМБ, получил награду как "Лучший розничный банкир".

Также ПУМБ стал победителем двух тематических рейтингов: "Классический депозит" и "Кредит наличными".

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По итогам исследования "Финансовое признание", в ходе которого опросили около 100 авторитетных участников рынка, Сергей Черненко занял второе место в номинации "Банкиры".

В церемонии Financial Club Awards-2021 приняли участие более 80 человек, в том числе представители органов власти, акционеры, председатели правлений и топ-менеджеры банков, а также участники финансового и юридического рынков.

Рейтинг "Топ-50 ведущих банков" проводится специализированным финансовым изданием "Финансовый клуб" с 2015 года, в нем принимают участие все банки Украины. По результатам проекта определяются лучшие банки в 16 номинациях, 5 лучших топ-менеджеров банков и ведущий банк. При формировании рейтинга анализируется квартальная отчетность и внутренняя информация банков.