Производить Bayraktar в Украине начнут не скоро: проблема в электричестве

Турецкой компании Baykar, производящей беспилотники "Байрактар", необходимо 2 года и 10 млн долларов, чтобы подключить к электросети свой будущий завод в Украине. Причем, как заверили в самой компании, речь не идет о коррупции – так устроена система ведения бизнеса в Украине.

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Об этом рассказали в Центре экономической стратегии (ЦЭС). Там отметили: простота подключения электроэнергии является одним из критериев рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка. В котором в 2021 году Украина занимала 64 место.

"В 2021 году подключение предприятия к электроэнергии в Украине происходило почти в три раза дольше (267 дней), чем в Центральной Европе и Азии (99,6 дней)", – рассказывают специалисты.

Они подчеркивают: по словам гендиректора Baykar Халука Байрактара, в Турции присоединиться к сети не стоит ничего. "Мы просто включили офис в розетку. А чтобы получить разрешение, нужна одна-две недели. Электричество просто есть. Обычно такие вещи просто должны быть", – рассказал он.

При этом Байрактар рассказал, что на подключение завода к энергосети его компании также придется потратить значительную сумму денег. Речь идет о 10 млн долларов.

Тем не менее, подчеркнул он, говорить о коррупции в этом случае не приходится. Просто так устроена система.

"Нам нужно электричество на земельном участке. Знаете, сколько стоит присоединиться к сети? 10 млн долларов, а на присоединение понадобится два года. Но все так работает. Это не коррупция", – констатировал Байрактар.

Как сообщал OBOZREVATEL, о планах построить завод Baykar в Украине стало известно в августе 2022 года. По словам гендиректора компании Халука Байрактара, общая площадь предприятия составит 30 тыс. кв. м, а количество украинских специалистов, инженеров и техников – более 300 человек.