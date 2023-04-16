Продавцы установили новые цены: как в Киеве переписали стоимость квартир

Цены на вторичном рынке недвижимости Киева снизились. За последний месяц средняя цена "квадрата" опустилась более, чем на 1 500 грн – с 51 486 грн до 49 829 грн. За месяц же цены тоже снизились, хоть и почти незаметно – на 100 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, самой популярной ценой для 1-комнатных квартир является 41 600 грн – 8,5% объявлений о продаже недвижимости формируется, исходя именно из нее.

Также часто можно встретить цену 39 000 грн – 8%. А кроме того:

44 200 грн – 7,4%;

46 800 грн – 6,6%;

49 400 грн – 5,5%.

Сложнее всего найти объявления о продаже квартиры, цена которой формируется на основании стоимости "квадрата" 5 200 грн – 0,1% объявлений. В стольких же цена квадратного метра составляет:

7 800 грн;

13 000 грн;

130 000 грн.

Самые низкие цены на "квадрат" в Деснянском районе. В среднем они здесь составляют 39 878 грн.

Далее – с внушительным отрывом – идет Дарницкий район, где в среднем квадратный метр стоит 44 849 грн. За ним следуют:

Святошинский – 46 165 грн;

Оболонский – 47 069 грн;

Подольский – 48 700 грн;

Днепровский – 49 858 грн;

Соломенский – 50 691 грн.

Дороже всего – в Печерском районе, где "квадрат" в среднем стоит 76 792 грн. А кроме того, в:

Шевченковском – 63 726 грн;

Голосеевском – 56 278 грн.

Сколько стоит аренда

Снизилась в Киеве и стоимость аренды жилья.Так, за последний месяц цены упали более чем на 1 000 грн – с 12 060 грн до 11 000 грн. За полгода же цены снизились еще больше – почти на 2 000 грн.

Чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн – таких объявлений насчитывается 11,3%. Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7 800 грн – 11,4% объявлений. 3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 10 400 грн – 9,7% объявлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в 2023 году украинцы должны будут уплатить налог на квартиры и дома по новым правилам. Платить в текущем году нужно за период 2022 года. Налог коснется тех, кто владеет квартирой, площадь которой составляет от 60 квадратов, и домов площадью от 120 "квадратов".