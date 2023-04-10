Старые цены больше неактуальны: сколько стоит снять квартиру в Киеве

Собственники квартир в Киеве снизили цены на их аренду. Так, за последний месяц съем жилья подешевел более чем на 1 000 грн – с 12 060 грн до 11 000 грн. За полгода же цены снизились еще больше – почти на 2 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн – таких объявлений насчитывается 11,3%. А кроме того:

10 000 грн – 8,1%;

6 000 грн – 6,9%.

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7 800 грн – 11,4% объявлений. Также часто встречаются цены:

10 400 грн – 9,7%;

12 000 грн – 6,8%.

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 10 400 грн – 9,7% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также часто встречаются цены в:

15 200 грн – 8,8%;

12 000 грн – 6,8%.

Дешевле всего снимать жилье в Деснянском районе столицы – в среднем 8 000 грн. За ним следуют:

Святошинский – 9 700 грн;

Днепровский, Подольский – 10 000 грн;

Соломенский – 11 000 грн;

Оболонский, Дарницкий – 12 000 грн;

Шевченковский – 12 956 грн;

Голосеевский – 13 950 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе. Здесь аренда жилья в среднем стоит 18 973 грн.

Как правильно арендовать квартиру?

Не производить предоплату. В Украине распространено мошенничество с арендой квартир. Вроде бы риэлторы предлагают "арендовать" жилье и просят оплатить свои услуги. Эти деньги вроде бы должны компенсироваться за счет первого взноса за квартиру. Оплачивать аренду квартиры стоит только после того, как вы ознакомитесь с договором аренды, побываете в квартире. После оплаты вам должны выдать вашу копию подписанного договора и ключи.

Проверяйте документы. Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно произвести самостоятельно. В ней вы увидите всех собственников жилья, а также получите информацию, наложен ли арест на жилье. Если в квартире несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем ременем, за последние 6 месяцев цены на вторичном рынке недвижимости Киева упали. За это время квартиры подешевели более чем на 2500 грн – с 52 353 грн до 49 829 грн. За месяц же цены тоже снизились, хоть и почти незаметно – на 93 грн.